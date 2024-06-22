15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği - Son Dakika
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Genel

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, tatilin bitmesiyle geri dönüş yapmaya başladı.

22.06.2024 19:02
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği

İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, tatilin bitmesiyle geri dönüş yapmaya başladı. Vatandaşların geri dönüş yoluna çıkmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketlilik yaşandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine, tatil beldelerine giden vatandaşlar tatilin son gününe yaklaşırken İstanbul'a geri dönmeye başladı. Dönüş yolunda otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar ise her bayram dönüşünde olduğu gibi bu bayramda da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yer yer yoğunluk oluşturdu.

Memleketine dönüş yapmak üzere 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen Abbas Tekgöz, "Bayram tatilimiz çok güzel geçti. Havalar burada çok güzel. Adana'nın sıcağından kaçtık. Çocuklar ve eşimle birlikte bir güzel tatilimizi yaptık. Memleketimize geri dönüyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği - Son Dakika

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