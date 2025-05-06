1791 Anayasası'nın 234. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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1791 Anayasası'nın 234. Yılı Kutlandı

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 1791 Anayasası'nın 234. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

06.05.2025 16:20
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1791 Anayasası'nın 234. yıl dönümü Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kutlandı

ANKARA - Polonya ve Litvanya arasında imzalanan "İki Ulus Cumhuriyetinin 3 Mayıs 1791 Anayasası'nın" kabulünün 234. yıl dönümü Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona, Polonya Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik binasında düzenlenen resepsiyona İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve yabancı misyon şefleri katıldı. Resepsiyon, Polonya ve Türk milli marşlarının okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

Avrupa'nın ilk ve dünyanın ikinci yazılı Anayasası'nın cumhuriyetçi değerlerin, vatandaşlık hürriyetinin ve hukukun üstünlüğünü kapsayan cesur bir beyanı olduğunu dile getiren Büyükelçi Lang, "Mühim dönüm noktasını yad ederken, aynı zamanda günümüz dünyasında çatışmalarla ve belirsizliklerle dolu ortamda bizlere düşen görevler üzerine tefekkür ediyoruz. Hürriyetin, demokrasinin ve sulhun kendiliğinden olmayacağını bir kez daha idrak ediyoruz. 2022 yılı Şubat ayından bu yana Avrupa, son asırların en vahim savaşlarından birine şahitlik etmektedir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik haksız ve hukuk dışı saldırısı kıtamızın istikrarını ve uluslararası hukuk düzeninin tehdit etmektedir. Polonya olarak, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Daha güvenli, daha güçlü ve halkına daha yakın bir Avrupa inşa etmek istiyoruz"

Polonya'nın savunma alanında ypatığı yatırımlara dikkati çeken Büyükelçi Lang, "2025 yılı itibari ile savunma harcamalarımız GSYİH yüzde 4,7 seviyesine ulaşmıştır. Bu oran NATO üyesi ülkeler arasında en yüksek seviyedir. Bu sadece milli öncelik değil, ittifakın doğu kanadındaki müşterek güvenliğe somut katkımızdır. Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı görevini yürütmekteyiz. Başbakanımız Tusk'ın da ifade ettiği üzere, 'Başkanlık bizim için bir itibar meselesi değil, mesuliyet meselesidir.' Daha güvenli, daha güçlü ve halkına daha yakın bir Avrupa inşa etmek istiyoruz" diye konuştu.

" Türkiye, Avrupa ailesinin bir parçası olduğuna inanıyoruz"

AB Dönem Başkanlığı süresince vurgulanan önceliklerden birinin, Avrupa perspektifini benimseyen ve bu doğrultuda ilerlemek isteyen komşularla iş birliğini daha da güçlendirme hedefinde olduklarını belirten Lang, "Türkiye'nin Avrupa yolundaki hedeflerini güçlü biçimde destekliyoruz. Başbakan Tusk, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretinde açıkça ifade ettiği üzere; 'Polonya, Türkiye'nin AB'ye giden yolunu her zaman desteklemiştir.' Türkiye, sadece stratejik bir ortak değil, gelecekteki üyesi olarak da Avrupa ailesinin bir parçası olduğuna inanıyoruz. Türkiye, sadece sadık bir NATO üyesi değil, üç kıtanın sulh ve istikrarın temeline katkı sunan mühim bir aktör olarak görmektedir. Türkiye bölgesel güvenlik, enerji nakil hatları ve insani yardım konularında hayati bir rol oynamaktadır" dedi.

Türkiye-Polonya ilişkilerinin 6 asrı aşan tarihi bğalar temelinde ilişkilerin ortak menfaatler çerçevesinde güçlenerek sürdürülmesinin temenni edildiğini aktaran AKTAŞ, şu ifadeleri kullandı: "Polonya Başbakanı Sayın Tusk'ın mart ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından önemli bir fırsat teşkil etmiştir. İlgili kurumlarımız, ikili ticaretimizin ve karşılıklı yatırımların artırılması için birlikte çalışmaya devam etmektedir. Ticaret hacminde 10 milyar dolarlık hedefimizi geçmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tusk'ın ziyareti vesilesi ile yeni hedefimiz 15 milyar dolar olarak tespit edilmiştir. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1.9 milyon Polonyalı turisti ülkemizde ağırladık ve bu sayının önümüzdeki yıllarda artmasını temenni ediyoruz.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 1791 Anayasası'nın 234. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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