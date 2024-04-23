23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı - Son Dakika
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23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı

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Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Bayrakları ile havalandı. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin Kapadokya'yı kuşbakışı izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, gün doğumundan önce tur için hazırlandı. Balon pilotu ve turistler, bu özel günü coşkuyla kutladıklarını belirtti.

23.04.2024 08:59
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23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı

Sıcak hava balonları Türk Bayrakları ile havalandı

NEVŞEHİR - Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Bayrakları ile havalandı.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin Kapadokya'yı kuşbakışı izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, gün doğumundan önce tur için hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için görevlilerce sepetlerine Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri asılan balonlar, güneşin yüzünü göstermesiyle peş peşe gökyüzüne havalandı.

Balon pilotu İbrahim Daşdeler, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'ı Türk Bayrakları ile gökyüzünde kutlayacağız. Umarım coşkuyla kutladığımız bu gelenek her yıl devam eder" şeklinde konuştu.

Kapadokya tatili için Eskişehir'den gelen Seval Çıraklı yaptığı açıklamada, "Görsel bir şölen var. Bu nedenle çok heyecanlıyız. Bugün 23 Nisan olması da çok önemli" dedi. Kardelen Çıraklı da "Bugün 23 Nisan, Kapadokya'ya geldik ve balonları izliyoruz. Hem bizim için çok coşkulu bir gün, benim için de heyecanlı bir gün. Burası çok güzel. Gelmek isteyen varsa mutlaka öneriyorum" ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Mahmut Emin Özacar, "Bugünü iyi ki yapmışlar. Çünkü biz eğleniyoruz. Benim en mutlu olduğum gün 23 Nisan. Atatürk'e teşekkür ederim, bugünü bize armağan ettiği için" şeklinde konuştu.

Öğretmen Berivan Tilki de yaptığı açıklamada "Kapadokya'yı görmek için Adana'dan geliyorum. Ben de bir öğretmenim. Güzel nesiller yetiştirmek bizlerin görevi. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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