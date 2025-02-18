25 Yıllık Arkadaşlık Yeni İşe Dönüştü - Son Dakika
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25 Yıllık Arkadaşlık Yeni İşe Dönüştü

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Derya ve Melek Arslan, deprem sonrası Hatay'da hayallerindeki yöresel yemek işini açtı.

18.02.2025 09:26
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25 yıllık arkadaşlıklarını ortaklığa dönüştürerek hayallerine kavuştular

Derya Arslan: "25 yıllık ve gençlerin tabiriyle kanka dediğim arkadaşımla, elimizdeki imkanları birleştirerek böyle şirin bir iş yeri açtık"

Melek Arslan: "İkimizin tek hayali olan böyle bir iş yeri açmak ve iyi ki de açmışız"

HATAY - Hatay'da 25 yıldır arkadaş olan 43 yaşındaki Derya Arslan ile 38 yaşındaki Melek Arslan, hayallerindeki iş yerini açarak kenttin yöresel yemeklerini yaparak hayata tutunuyorlar.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasara uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketi olan depreme Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde yakalanan 25 yıllık arkadaş olanDerya Arslan ve Melek Arslan'ın, depremde evleri hasar alarak yıkıldı. Depremden sonra bir süre şehir dışında kalıp tekrardan Hatay'a dönen iki arkadaş, kahve içerken plandadıkları işyerini açarak kenttin yöresel lezzetlerini insanların hizmetine sunarak hayallerine kavuşarak hayata tutundu.

"25 yıllık ve gençlerin tabiriyle kanka dediğim arkadaşımla, elimizdeki imkanları birleştirerek böyle şirin bir iş yeri açtık"

25 yıllık kanka olan arkadaşı ile birlikte ev yemekleri yapılan iş yeri açan Derya Arslan, "Deprem zamanında çok kötü şeyler yaşadık. Şehrimiz ve evimiz yok oldu. En kötüsü burayı terk edip gitmek oldu. Hatay'ımıza olan sevgimizden dolayı şehre gelip buraya iş yeri açtık. Memleketimizi bırakıp gidemedik ve burayı hizmete açtık. Hatay'ımıza özgü ev yemeklerimiz ve kahvaltılarımızla hizmet vermeye başladık. Biz 25 yıllık ve gençlerin tabiriyle kanka dediğim arkadaşımla, evde oturmaktan sıkıldık ve bir şeyler üretmeye karar verdik. Aile bütçesine destek ve bir şeyler yapma adına düşünürken en güzel yaptığımız yemek yapmaya başladık. Elimizdeki imkanları birleştirerek böyle şirin bir iş yeri açtık. İnşallah hayırlısı olur" dedi.

"İkimizin tek hayali olan böyle bir iş yeri açmak ve iyi ki de açmışız"

Kenttin yöresel yemeklerini yaptığımız iş yerini açarak hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Melek Arslan, "Deprem zamanında bir hafta burada kaldık sonra şehir dışına çıktık ama orada yapamadık. Şehrimize geri döndük. Kimse memleketini bırakıp bir yerlere gitmez. 25 yıllık arkadaşım olan Derya ile oturduk ve konuştuk. Bir şeyler yapmak istedik ve bu iş yerini açtık. Her şey bir anda gelişti ve oldu. İkimizin tek hayali olan böyle bir iş yeri açmak ve iyi ki de açmışız. Çevremizdeki insanlar ilk başlarda yapamazsınız dediler. Biz onlara hiç kulak asmadan yapmaya devam ettik ve başardık. Ailemizden çok destekler gördük. Deprem zamanı herkes gibi çok kötü günler geçirdik. Bizim gibi kadınlar, kendilerine güvensin ve inansınlar. Kadının yapacağı hiçbir şey yoktur. Her şeyi yapıp başarırlar. Hatay'a dışarıdan gelen çok insanlar var. Onlara kentin yöresel yemeklerini ve kültürünü tanıtmak amacıyla burada hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 25 Yıllık Arkadaşlık Yeni İşe Dönüştü - Son Dakika

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