60 yaş üstü kadınların yaptığı 30 yöresel kıyafet sergisi açıldı - Son Dakika
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Genel

60 yaş üstü kadınların yaptığı 30 yöresel kıyafet sergisi açıldı

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'ndeki 60 yaş üstü kadınların yaptığı el emeği 30 yöresel kıyafetin yer aldığı 'Anadolu Motifleri' isimli sergi Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Sergi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

10.06.2024 17:15
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60 yaş üstü kadınların yaptığı 30 yöresel kıyafet görücüye çıktı

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'ndeki 60 yaş üstü kadınların yaptığı el emeği 30 yöresel kıyafetin yer aldığı 'Anadolu Motifleri' isimli sergi Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Sergi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'ndeki 60 yaş üstü kadınların yaptığı el emeği 30 yöresel kıyafetin yer aldığı 'Anadolu Motifleri' isimli sergi Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Açılışa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Rami Kütüphanesi Genel Müdürü Ali Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide Türkiye'nin farklı yörelerine ait eserler yer aldı. Sergi için hazırlanan 30 kıyafetin yapımı yaklaşık 6 ay sürdü. Yaşlıların el emeği ve göz nuru olan eserler 14 Haziran'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Burada bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Gazze'de yapılan katliama büyük tepki gösterdiğini belirterek, "Gazze'de yapılan katliamın dünyada da duyulması ve bu zulme karşı bilincin oluşabilmesi adına vurgulamayı da önemli olduğunu hissediyoruz. Masum insanların katledildiği acı bir süreci yaşıyoruz. Buda bize Cumhurbaşkanı'mızın da söylediği gibi dünyanın beşten büyük olduğunu ve bu düzenin bir gün değişmek zorunda olduğunun da en önemli göstergelerinden bir tanesi. Anadolu motiflerinin sergilendiği sergilerimiz gibi daha önce de çeşitli etkinlikler yapmıştık. Bugün özel bir yaş grubunun yapmış olduğu ürünleri görüyoruz. 60 yaş üstü bireylerimizin ürünlerinin sergilendiği bir programda beraberiz. Bağcılar'da ki Vefahane Yaşam Merkezi Türkiye'de ilk yaşlı yaşam merkezi olarak kendini gösterdi. Bağcılar'da 60 yaş üstü bin 300'ün üzerinde ki bireyin Vefahane Yaşam Merkezi'nde 12 farklı alandaki atölyelerde kendilerini ifade ettikleri önemli bir merkez haline geldi. Bu gün o eserlerden bir tanesini göreceğiz. Vefahane her geçen gün büyüyen bir merkez. Öncü bir ilçe olarak Vefahane'lerimizin ilerleyen zamanlarda sayısal anlamda çoğalmasını önemsiyoruz" dedi.

"30 ürünü yapmak 6 ay sürdü"

Sergideki eserleri yapanlardan Nihal Bozan ise, "Anadolu'nun giyimlerini yansıtmaya çalıştık. Kumaşlarımız ona göre seçildi. Sergide bulunan toplam 30 ürünü yapmak 6 ay sürdü. Ürünleri 7 kişi el birliği ile yaptık. Arkadaşlarla en iyisini yapıp başarmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

"Başkanımız Vefahane'ye çok emek verdi"

Sergiye nasıl hazırlandığını anlatan Gülcan Uygun, "Sergideki payetli kumaşları evlere götürüp diktik. Başkanımız Vefahane'ye çok emek verdi. Haftanın 3, bazen de 5 günü geldik. Gururluyuz. Bize çok destek oldukları için elimizden geleni yaptık. Yaşınız ilerlemiş dediler ama biz kursa geldik. Hocamız teşvik edip yönlendirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 60 yaş üstü kadınların yaptığı 30 yöresel kıyafet sergisi açıldı - Son Dakika

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