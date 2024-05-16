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70'lik çift, karavanla Türkiye turunda

Emeklilik tadını çıkartan emekli astsubay ve eşi, karavanla Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezisinde

2018 yılından beri aralıklarla karavanla seyahat eden çift, 8 gündür yollarda

DİYARBAKIR - Kırıkkale'den perşembe günü karavanla yola çıkan emekli Hatice-Fazlı Yazan çifti; Malatya, Kayseri, Sivas, Elazığ derken, durakları Diyarbakır oldu. 2018 yılından beri aralıklarla seyahate çıkıp 20 metrekarelik karavanda kalan çift, Türkiye'nin büyük bölümünü gezmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hatice ve emekli astsubay Fazlı Yazan çifti, enerji dolu hayatlarıyla 2018 yılından beri aralıklarla karavanlarıyla yola çıkıp seyahat ediyor. Ege, Marmara, Karadeniz'den sonra rotalarını Doğu ve Güneydoğu'ya çeviren Yazan çifti, Kırıkkale'den yola çıkarak Kayseri, Sivas, Malatya ve Elazığ derken dün, Diyarbakır'a geldi.

Yazan çifti, geceyi tarihi Sur ilçesinde restorasyon çalışmalarıyla inanç ve kültür turizmine kazandırılan İçkale Müze Kompleksi'nde Hz. Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi'nin yanında kalarak geçirdi.

Hatice Yazan, İhlas Haber Ajansı muhabirine, 2018'den beri senede en az iki kere çıktıklarını, hemen hemen Türkiye'nin her yerini gezdiklerini söyledi. Bir tek doğu kaldığını belirten Yazan, bu senede doğuyu gezip, doğu ile devam ettirmeyi düşündüklerini ifade etti.

Geçen perşembe günü Kırıkkale'den çıktıklarını; Kayseri, Malatya, Kayseri'de Pınarbaşı'nı gezdiklerini, Malatya'da Gürün'e gittiklerini, Gürün'ün görülecek her yerini gördüklerini anlatan Yazan, şöyle konuştu:

"Malatya'nın içinde kaldık. Bir gece Elazığ Hazar'da kaldık. Dünde buraya geldik. Dün de biraz gezdik. Eğil'e peygamberler kabrine gittik. Gece kalacak yer burayı söylediler. Geldik, burada kaldık. Diyarbakır'da surların içindeyiz, Hz. Süleyman Camii'nde sahabelerin yanındayız. İki oğlumuz var. Biri Almanya'da, biri Kırıkkale'de. Almanya'dakinin 4 torunumuz var. Kırıkkale'de de üçüzlerim var."

Bundan sonra bugün Mardin'e gitmeyi düşündüklerini aktaran Yazan, "Oradan Midyat, Batman, Siirt, Bitlis, Van Gölü'nü komple gezmeyi düşünüyoruz. Oradan dönmeye başlayacağız. Sivas üzerinden Kırıkkale'ye gideceğiz. Karavan hayatını seven bir insanım. Karavanda yaşamak için bayanın istemesi lazım. Çünkü erkek ancak şoförlüğünü yapar. Kadın, karavanın içini düzenler. Karavan hayatı 20 metrelik bir yerde yaşamaktır. Ben sevdiğim için bize güzel geliyor. Seviyoruz, beğendiğimiz yerde kalıyoruz" dedi.

Bu zamana kadar Marmara, Ege, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu komple gezdiklerini dile getiren Yazan, "Diyarbakır, en çok sevdiğim şehirlerden birisidir. Daha önce de iki kere geldim. Bu üçüncü gelişim. Diyarbakır şehir merkezi de çok güzel, surlar çok güzel. Özelikle manevi açıdan burası çok güzel" diye konuştu.

Diyarbakır'a daha önceki gelişlerinde iki güzel olay yaşadıklarını anlatan Fazlı Yazan ise, "İlk geldiğimizde karpuz dönemiydi. Yolda karpuzcunun birinde durduk. Karpuz alacağız, kardeşim dedi ki, 'ağabey, karpuzlarım biraz bayat.' Ki, bu adam karpuz satıyor. Bizim için çok değişik oldu. Bayat diye karpuzunu vermedi, git şuradan al denildi. İkincisi, arabanın o zaman tekeri çizilmişti. Tekeri değiştirmek için lastikçiye gittik. Lastikçinin söylediği şey, 'ağabey, buradan çok gidersin. Çünkü hiçbir şeye değmemiş, sadece kenarı çizilmiş.' Halbuki istese değiştirebilir, parasını alabilir. Birde öyle bir güzellik yaşadık. Diyarbakır'a ithaf ediyorum Allah, razı olsun. Dönüş yok, aldığın nefesin tekrarı yok. Meşru ölçüler içerisinde en güzelini değerlendirsinler. Bu mesajımız, bütün insanlara" şeklinde konuştu.