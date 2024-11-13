79 Yaşındaki Dilber Anne'ye Vali Ziyareti - Son Dakika
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79 Yaşındaki Dilber Anne'ye Vali Ziyareti

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Vali Aydoğdu, hayvancılıkla geçimini sağlayan 79 yaşındaki Dilber anneyi evinde ziyaret etti.

13.11.2024 11:47
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Çalışma azmiyle Türkiye'ye örnek olan 79 yaşındaki Dilber anneyi Vali Aydoğdu ziyaret etti

ERZİNCAN - Erzincan merkeze bağlı Gümüştarla köyünde yaşayan 4 çocuk annesi 79 yaşındaki Dilber Çataltepe'nin inanılmaz hayat mücadelesi görenlere maşallah dedirtiyor. Yıllardır hayvancılık yaparak yaşayan Dilber nine, her sabah 04.00'da uyanıp 40 dakika yürüme yol kat edip 22 adet büyükbaş hayvanını besliyor. Çalışma azmiyle Türkiye'ye örnek olan 79 yaşındaki Dilber anneyi Vali Hamza Aydoğdu, evinde ziyaret etti.

Gümüştarla köyünde hayat mücadelesini sürdüren 79 yaşındaki Dilber Çataltepe, hayvancılık sektöründe yürüttüğü faaliyetle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yıllardır hayvancılık yaparak yaşayan Dilber Çataltepe, 22 adet büyükbaş hayvan besliyor. Hayvanların tüm bakım, temizlik, beslenme, sağım gibi işlemlerini tek başına yapan Dilber Çataltepe köylülerden de takdir görüyor.

"Dilber ninenin tek talebi prefabrik"

Hem kendi geçimini sağlayan hem de Erzincan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan Dilber Çataltepe, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan prefabrik ev talebinde bulundu. Dilber nine, her sabah 04.00'da uyanıp 40 dakika yürüme yol kat edip 22 adet büyükbaş hayvanını beslediğini ifade ederek, "Kaldığım ev Gümüştarla köyümüzün içerisinde, ahırım köyün bu kesiminde. Arada yürüme 40 dakikalık yürüme mesafe var. Her sabah evden kalkıp ahıra geliyorum. Devletimizden, Valimizden isteğim ahırımın yanında bir prefabrik ev. Ahırın yanında kalabilsem benim için çokta daha rahat olacak. Valimiz bu imkanı sağlarsa ona çok duacı olurum" dedi.

"Vali Aydoğdu, Dilber annenin talebine kayıtsız kalmadı"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Dilber Çataltepe'yi evinde ziyaret etti. Talebinin yerine getirilmesi için de ilgili ekiplere talimat vererek Dilber anneyi sevindirdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Dilber anneyle hoş ziyaretine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Her sabah, saat dörtte, 79 yaşında bir annenin sessiz ama azimli adımlarının sesini duyuyoruz.

Dilber anneyi evinde ziyaret ettik.

Gümüştarla köyünden çıkıp 1,5 km yürüyerek ahıra gidiyor, hayvanlarına bakıyor, sonra tekrar eve dönüyor. Öğlen ve akşam olmak üzere bu döngüye devam ediyor. Öylesine bir rutin ki, her adımında büyük bir emek ve fedakarlık gizli.

Hayat, ona zorlu yollardan geçmesi gerektiğini öğretmiş.

1978 yılında eşini kaybettiğinde üç kız, iki erkek çocukla yalnız kalmış.

Yetmezmiş gibi bir evladını 28 yaşında hastalıktan kaybetmiş; bu acı, bedenine kemik erimesi olarak yansımış, belindeki kemikler zayıflamış ama onun gücü zayıflamamış.

O, güçlü bir kadın; üç kızını evlendirmiş, onlara her daim destek olmuş, ihtiyaç duyduklarında yanlarında durarak omuz vermiş.

Her şeye rağmen çalışmaya devam ediyor ve "Ben kimseye minnet duymadım, sevdiğim işi severek yapıyorum, ölene kadar çalışacağım," diyor.

Bu azim, bu çaba, bu fedakarlık

Dilber Anne'nin hikayesi bize şunu söylüyor: Gerçek güç, zorluklar karşısında yılmadan, sevdiği işe sevgiyle sarılmakta gizli.

Kendi hayvanlarını yetiştiren, dışarıdan hiçbir yardım almadan 40 yılı aşkın süredir geçimini sağlarken çocuklarına da destek olan bu emek dolu kadın, hepimize örnek olmalı.

Bizler, hayatın getirdiği zorluklara boyun eğmeden, emeğin ve çalışmanın değerini bilerek çalışmaya devam etmeliyiz.

Dilber anne, her gün biraz daha fazla çalışıyor, yılmadan, yorulmadan. Çünkü gerçek mutluluk, kendi emeğinizin meyvelerini toplarken başkalarına da ışık olmaktır.

Dilber annenin ellerinden öpüyor ve onu bütün kadınlara örnek bir anne olarak selamlıyoruz.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 79 Yaşındaki Dilber Anne'ye Vali Ziyareti - Son Dakika

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