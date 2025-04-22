Abdullah Gül'ün Dayısı Son Yolculuğuna Uğurlandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü

Abdullah Gül'ün dayısı Prof. Dr. Satoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı olan tanınmış tıp doktorlarından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu dün hayatını kaybetti. Satoğlu için bugün İzmir Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye merhumun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra yeğeni 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, siyasiler ve Kestanepazarı Vakfı üyeleri katıldı.

Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere Urla ilçesine götürüldü.