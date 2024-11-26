Açılışta 1 Lira Döner İlgisi - Son Dakika
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Genel

Açılışta 1 Lira Döner İlgisi

Ankara'da bir işletme, döner ve ayranı 1 liradan sattı; 1 ton döner 3 saatte tükendi.

26.11.2024 16:54
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Döner ayranı 1 lira yaptı, 1 ton döneri 3 saatte sattı

ANKARA - Ankara'da bir işletme açılışa özel döner ve ayranı 1 liradan satışa sundu. 1 ton etin müşterilere hazırlandığı açılışta dönerler 3 saat içerisinde tükendi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışa özel tavuk döner ve ayranın fiyatını 1 lira yaptı. Kampanyayı duyan vatandaşlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı. Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kimi vatandaşlar birden fazla döner almak istediklerini söylerken kimileri ise sanayide çalıştığını ve durumu değerlendirmek istediklerini kaydetti.

"Daha önce böyle bir kampanya görmemiştik"

Açılışa özel kampanyadan yararlanmak için sıraya giren Nazmi Başkaya, "Daha önce böyle bir kampanya görmemiştik. Allah razı olsun yapanlardan, hayırlı işleri olsun. İnsanlar ekonomik olarak neresi iyiyse oraya geliyorlar. Sanayide yiyecekler çok pahalı olduğu için de biz buraya geldik" dedi.

"Soğukta 1 lira olan döneri duyunca geldik, bekliyoruz"

Mikail Büyük ise, "Soğukta 1 lira olan döneri duyunca geldik, bekliyoruz. Daha önce böyle bir açılış görmemiştik. Afişleri gördüğümüzde başta şaşırdık, inanamadık sonra da abilerime söyledim. Şimdi de onlarla birlikte geldik. Sıranın bize gelmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

"Bedava yapsak bu kadar ilgi çekeğini düşünmüyoruz"

İşletme sahibi Gökhan Yurtsever ise kampanyaya ilişkin, "1 lira vatandaşlara daha cazip geliyor. 1 lira da olsa para veriyor sonuçta. Bedava yapsak bu kadar ilgi çekeğini düşünmüyoruz. Ürüne bir fiyat belirlemişiz onun ücretini ödüyor vatandaşlar. Bugünden sonra normal fiyatlara geri döneceğiz. Gönül isterdi ki 3 gün olsun ancak ekonomik şartlar buna müsaade etmiyor. Vatandaşların katılımı ve ilgisi oldukça yoğun. Umarım daha da iyi olacak" dedi.

1 ton etin müşterilere hazırlandığı açılışta dönerler 3 saat içerisinde tükendi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ankara, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Açılışta 1 Lira Döner İlgisi - Son Dakika

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