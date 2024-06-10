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Adana'da çöplerle kaplı araç görenleri hayrete düşürüyor.

Adana'da bir kağıt toplayıcısına ait olduğu öğrenilen ve toplayıcının biriktirdikleri ile mahalle sakinlerinin çöplerini bıraktığı çöp kaplı araç görenleri hayrete düşürdü. Zaman zaman çöpler nedeniyle araç ve etrafında ilginç görüntüler oluştuğunu anlatan mahalle sakinleri, yaz aylarının gelmesiyle araçtan gelen kokularda artış meydana geldiğini belirtti.

Bagajı çöpler nedeniyle kapanmayan ve koltuklarında çeşitli plastik, metal ve kartonların bulunduğu aracın sokaktaki kötü görüntüsü ve yaydığı kokudan rahatsız olduklarını belirten mahalle sakinleri, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesinde yer alan 01 B 7827 plakalı aracın çöp toplayan bir kişi tarafından çöp toplama noktası olarak kullanıldığını ve binilecek durumda olmadığını anlattı.

"Aracın içi insan binecek gibi değil"

Mahallede aracı düzenli olarak gördüğünü belirten Bülent Sezgin, "Bu muhite göre hiç de iyi bir görüntüsü yok. İnsanlar çöplerden dolayı buradan burunlarını tıkayarak geçiyorlar. İlk gördüğümde şaşırdım, baktım arabayı biri dolduruyor. Şapkalı ve yaşlı biriydi. Sağdan soldan kağıt topluyor, arabanın yanına bırakıyor. Sonrasında belirli bir şekilde biriktikten sonra götürerek satıyor. Aracın içi insan binecek gibi değil zaten. Aracın içi plastik, pet şişe, teneke ve karton kutu dolu. Kış aylarında da fazla dikkatimi çekiyordu ancak ilk kez bu kadar dolu ve tıka basa gördüm. İğrenç bir görüntüyle karşılaştım" diye konuştu.

Yaz aylarının gelmesiyle aracın yaydığı kokunun arttığını belirten Süheyla Özbilen ise, "Bu görüntüyle düzenli olarak karşılaşıyoruz. Yere dökülen çöpleri de şu an gördüm. Yaz olunca kokuların da artmasıyla insanlar rahatsız oluyor. Kiminse bir an önce çözülürse iyi olur" ifadelerini kullandı. - ADANA