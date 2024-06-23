Adana'da gençlerin kanaldaki tehlikeli serinliği - Son Dakika
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Adana'da gençlerin kanaldaki tehlikeli serinliği

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Adana'da sulama kanalına atlayan gençlerin akrobatik hareketleri yürekleri ağızlara getirdi. Takla atarak kanala atlayan gençler, 'Biz kimseden korkmayız. Yüzmeyi bilmeyenler boğuluyor' dedi.

23.06.2024 11:37  Güncelleme: 11:48
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Adana'da gençlerin kanaldaki tehlikeli serinliği

Kanala atlayan gençlerden kendilerine 'Adana havayolları' benzetmesi

ADANA - Adana'da sulama kanalına atlayan gençlerin akrobatik hareketleri yürekleri ağızlara getirdi. Takla atarak kanala atlayan gençler, "Biz kimseden korkmayız. Yüzmeyi bilmeyenler boğuluyor" dedi.

Tüm zamanların en sıcak haziran ayının yaşandığı Adana'da sıcaktan bunalan gençler sulama kanallarına akın etti. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın yaklaşık 50 dereceye ulaştığı kentte, Yüreğir ilçesinde bulunan sulama kanalına giren gençler yüzerek serinledi. Yüzme öncesinde kanal üzerindeki köprüden akrobatik hareketler yaparak sulama kanalına atlayan gençlerin attığı taklalar ise yürekleri ağızlara getirdi. Kanalda yüzerken boğulmaktan korkmadıklarını ifade eden gençler köprüden atlarken adeta uçtuklarını belirterek, "Biz de Adana havayollarıyız" şeklinde konuştu.

"Biz de Adana havayollarıyız"

Yıllardır kanallarda yüzdüklerini belirten Mustafa Aslan, "Biz Adanalıyız. Ne yapalım? Yüzüyoruz. Adana 50 derece, yanıyor buralar. Tehlike bizim adımız. Biz Adanalıyız. Biz kimseden korkmayız. Yüzmeyi bilmeyenler boğuluyor. Herkes yüzüyor, yüzmeyi bilen boğulmaz. Havuzdan daha iyi. Bir havuza giriyoruz 50-60 kişi. Buradaki akıntı suyu en azından daha temiz" sözlerine yer verdi.

Belediyelere havuz çağrısında bulunan çocuklardan Ahmet Demir ise, "Adana sıcak, yanıyoruz. 6 yıldır yüzüyorum. Yüzmeyi bilmeyenler boğuluyor. Kaç kere çocuk kurtardılar. Havuzlar pahalı, belediye yaparsa gideriz ve çok seviniriz. Arkadaşlarımız boğuluyor, ölüyor ama yüzmeyi bilen boğulmaz ki. Türk Hava Yolları varsa biz de Adana havayollarıyız" ifadelerini kullandı.

Adana\'da gençlerin kanaldaki tehlikeli serinliği
Kaynak: İHA

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