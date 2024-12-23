Adıyaman'da Asayiş Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Adıyaman'da Asayiş Uygulaması Yapıldı

Geniş Video İzle

Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar-3' uygulamasında 3.679 kişi ve 582 araç kontrol edildi; cezalar kesildi.

23.12.2024 02:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, 'Huzurlu sokakla-3' uygulaması yapıldı

ADIYAMAN - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince kent genelinde 'Huzurlu Sokaklar-3' asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uygulama yapıldı. Kentte 6 farklı noktada 130 polis memurunun katılımıyla yapılan uygulamada 3 bin 679 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. 582 aracın da kontrolünün yapıldığı uygulamada 7 günlük kiralanan evler, 12 araç kiralama işletmeleri, 53 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Uygulamada hakkında yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken 35 araca ise evrak eksikliğinden dolayı 196 bin 916 TL idari para TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda 2 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Adıyaman\'da Asayiş Uygulaması Yapıldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Adıyaman, Politika, 3-sayfa, Asayiş, Hukuk, Genel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Genel Adıyaman'da Asayiş Uygulaması Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
11:15 190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk oldu 190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk oldu
10:51 Penaltı mı, değil mi Eski hakemler, maça damga vuran penaltı pozisyonunu değerlendirdi Penaltı mı, değil mi? Eski hakemler, maça damga vuran penaltı pozisyonunu değerlendirdi
10:31 Yediemin’e çekilen motosikletini çaldı Yediemin'e çekilen motosikletini çaldı
10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
10:13 Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
10:01 Adana’da Park Halindeki Araçlara Saldırı Adana'da Park Halindeki Araçlara Saldırı
09:28 “Yakışıklı güvenlik“ üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı "Yakışıklı güvenlik" üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı
09:21 Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu
08:53 Türkiye’nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 03:55:34. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Asayiş Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.