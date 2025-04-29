Adıyaman'da Ticaret Merkezleri Yapılıyor

Adıyaman İndere Toplu Konut alanında ticaret merkezleri yapılıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da 16 bin 467 konutun yapıldığı İndere toplu konut alanında ticaretin gerçekleşmesi için 363 bağımsız ticaret merkezi yapılıyor.

6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Adıyaman'da, bir taraftan vatandaşlar konutlarına yerleşirken diğer taraftan sosyal donatıların tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Emlak Konut aracılığıyla yapımında sona geldiği konutlar için ticaret merkezleri ve sosyal donatıların yapımı da başladı.

Toplam nüfusun 65 binin üzerinde olacağı tahmin edilen İndere'deki konut alanına 35 farklı noktaya, 70 bin metrekare alanda 363 bağımsız ticarethane yapılıyor. Bu ticaret merkezleri bir veya iki katlı olarak yapılıyor. Ekonomik canlılığın olması ve ticaretin gerçekleşmesi için yapılan bu işyerlerinde çeşitli sektörlerden işletmeler yer alacak.

Konut alanlarında okullar, sağlık merkezleri, gençlik merkezleri, çeşitli kurum ve kuruluşların birimleri ve ibadethanelerde yer alacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Emlak Konut Uzman Yardımcısı Polat Yerlikaya, "16 bin 467 konutumun yanı sıra ticari bölgelerimizde başladı. Toplam 35 farklı bölgede toplum 363 ticari ünitelerimize de başladık. 70 bin metrekare inşaat alanı olacak şekilde dizaynlarımız yapıldı ve inşaatımıza başlandı. Bu ticaretlerle beraber şehirdeki canlandırma ve ihya etme adı altında çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor" diye konuştu.