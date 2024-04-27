AK Partili Meclis Üyesi İstifa Etti - Son Dakika
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AK Partili Meclis Üyesi İstifa Etti

AK Partili Meclis Üyesi İstifa Etti

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında çıkan kargaşada yere düşen AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe, istifa ettiğini duyurdu.

27.04.2024 17:23  Güncelleme: 17:31
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Yerde yuvarlanması tepki çeken AK Partili meclis üyesi görevinden istifa etti

KOCAELİ - İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında çevre düzenlemesi sebebiyle çıkan kargaşada bir kişinin AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe'yi ittirmesi neticesinde yere düşmüştü. Yerde yuvarlanmasının abartılı bulunması ve tepki görmesi sonrasında Efe, görevinden ve partiden istifa ettiğini duyurdu.

Şehir hastanesinin çevresinde yapılan düzenlemeler sırasında 25 Mayıs tarihinde İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları karşı karşıya gelmişti. İddiaya göre İzmit Belediyesi ekipleri, şehir hastanesi yanında bulunan ve Tavşantepe Mahallesi'nde kalan sokağın asfalt çalışması için bölgeye gitti. Bu sırada aynı sokakta çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İzmit Belediyesi çalışları arasında kavga çıktı. Olay sebebiyle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bölgeye gitti. İzmit Belediyesi ekibi ile gelen grupta yer alan bir kişi, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe'yi ittirdi. Yere düşen Efe'nin yuvarlanması abartılı bulunup tepki çekti.

İstifa etti

AK' Parti Kocaeli İl Başkanlığı, dün İbrahim Efe hakkında disiplin süreci başlattığını duyurmuştu. Bugün ise AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, görevinden ve partiden istifa ettiğini duyurdu.

Efe sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Herkes sonuca baktı. Sebebi kimse sormadı olsun varsın sormasınlar. Arsızlık etmedim, yüzsüzlük etmedim, hırsızlık yapmadım. Sevgili dostlarımızın yüzünü yere düşürecek hiç bir işin içinde olmadım. Bölge parti etnik köken gözetmeksizin herkesin iyi ve kötü gününde her haline ve her şeyine rağmen zaman mefhumu gözetmeden her şartta hizmet ettim. Her zaman olduğu gibi vatandaşımıza hizmet adına gelişen bir olayda anlık öfke kontrolüne yenik düştüm...Düşürüldüm... Sonrasında gelişen olaylar şahsıma özellikle ailemi hakikaten çok etkiledi. Bizimde insan olduğumuzu unutulduğu, hislerimiz duygularımızı hiçe sayıldığı, kamuoyunda bu denli linç girişiminin yapılması bizi derinden yaraladı. Yaşanan olaylar bizleri asla Yolumuzdan döndüremez kimseye kırgın ya da kızgın değilim ama süreçte duruş gösteren dost ve arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Ne kadar gariptir başka başka videoların yayınlandığı konular bile bu kadar gündem olmadı. Bu sebeple ailemin ve partimin daha fazla zarar görmemesi adına İzmit Belediyesi meclis üyeliğinden ve gönül verdiğim partimden istifa ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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