Akkuyu NGS'de taşeron firma işçilerinden maaş tepkisi

Intuitive Machines tarafından geliştirilen Odysseus Ay'a başarılı bir şekilde iniş yaptı

Amerikan şirketi Intuitive Machines tarafından geliştirilen Odysseus isimli uzay aracı, Ay'ın yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaptı. Bu iniş, Ay'a gönderilen ilk özel şirket uzay aracı olması ve ABD uzay programı için önemli bir an olarak kaydedildi. Odysseus'un inişi, Ay'ın güney kutbuna gerçekleşti ve araştırmalar için altı bilimsel ekipman taşıyor. NASA'nın ticari ortaklıklarının gücünü ve vaatlerini gösteren bir olay olarak nitelendirilen bu başarı, Artemis programını desteklemeyi amaçlayan Ticari Ay Yükü Hizmetleri girişiminin bir parçasıdır.