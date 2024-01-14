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Aksaraylı şehit üsteğmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Aksaraylı şehit üsteğmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Aksaray'da gözyaşlarıyla defnedildi. Şehidin ailesi ve yüzlerce vatandaşın katıldığı törende terörü lanetleyen sloganlar atıldı.

Aksaraylı şehit üsteğmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
14.01.2024 - 22:22,
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Aksaraylı şehit üsteğmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

AKSARAY - Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda terörist gruplarla girilen çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen memleketi Aksaray'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi karşısındaki Irak'ın kuzeyinde Metina Vadisi ile Zap Bölgesinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevli Piyade Üsteğmen Gökhan Delen(31), üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/ YPG'li terörist grup ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehit üsteğmenin dün akşam saatlerinde memleketi Aksaray'a ulaşan cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi Morgundan alınarak ilk önce helallik alınması için şehidin Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra konvoy eşliğinde yola çıkan şehidin cenazesi Aksaray Ulu Camiine getirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı törende terörü lanetleyen sloganlar da atıldı. Güçlükle ayakta duran şehidin babası Bayram Delen (56), annesi Zeynep Delenve kardeşleri şehit üsteğmenin tabutu başında ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, milletvekilleri, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Ali Bayer, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
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