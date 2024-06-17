Alaçatı Gişelerinde Yüzlerce Metre Araç Kuyruğu - Son Dakika
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Genel

Alaçatı Gişelerinde Yüzlerce Metre Araç Kuyruğu

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ne giriş yaparken, Alaçatı Gişelerinde yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu. Bayramın ikinci gününde de tercih edilen tatil bölgelerinden biri olan Çeşme, yoğun ilgi nedeniyle araç trafiğine sahne oldu. Gişelere girişte yapılan denetimler ise hem asayiş ekipleri hem de trafik polisleri tarafından gerçekleştirildi. Yoğunluk, havadan drone ile görüntülendi.

17.06.2024 12:36
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Alaçatı Gişelerinde yüzlerce metre araç kuyruğu

İZMİR - Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar akın akın Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ne giriş yaparken, Alaçatı Gişelerinde yüzlerce metre araç kuyruğu meydana geldi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşların bayramın ikinci gününde de en çok tercih ettiği tatil bölgelerinden birisi İzmir'in Çeşme ilçesi olmaya devam ediyor. Alaçatı Mahallesi'ne giriş yapmak isteyen araçlar, Alaçatı Gişelerinde yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Ayrıca, hem asayiş ekipleri hem de trafik polisleri ise gişelere girişte denetimlerde bulunurken, gişelerde yaşanan yoğunluk drone ile de havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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