Alanya'daki 793 Yıllık Süleymaniye Camii, Turistlerin İlgi Odağı

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Alanya'da Selçuklu mimarisi 793 yıllık camiye turistlerin yoğun ilgisi

ANTALYA - Antalya'nın gözde tatil ilçesi Alanya'da yer alan 793 yıllık tarihi Süleymaniye Camii, mimarisiyle turistlerin ilgisini çekiyor. Selçuklu mimarisinin nadide örneklerinden biri olarak öne çıkan ve Sultan Alaeddin Keykubat tarafından inşa edilen bu cami her gün yüzlerce turistin uğrak noktası haline geldi.

Roma döneminden kalma kale kalıntıları yerine 1221 yılında Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılan ve günümüze kadar korunan tek Selçuklu kalesi olan Alanya Kalesi'ne akın eden yüzlerce turistin en çok ziyaret ettikleri yer ise ihtişamını koruyan tarihi Süleymaniye Camii oluyor. Alaeddin Keykubat tarafından 1231 tarihinde yaptırılan ve yıldırım düşmesi sonucu zarar gördükten sonra Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından yeniden restore edilen Süleymaniye Camii her gün yüzlerce turistin ilgisiyle karşı karşıya kalıyor. Birçok ülkeden tatile gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği ziyarette turistler, cami adabına uygun olarak şal, etek ve başörtüsü takıp içeri giriyor ve bu tarihi yapının içinde huzurlu anlar yaşıyor. Caminin içindeki detaylı süslemeler ve tarihi dokular, ziyaretçileri adeta geçmişe götürüyor.

"Burayı gezmek ayrıca bir deneyim oldu"

Almanya'dan Alanya'ya gelerek camiyi ziyaret eden Ralf Noetzel, buranın huzur verici olduğunu söyledi. Noetzel, "Camiyi çok güzel buldum, burayı gezmek ayrıca bir deneyim oldu. Tarihsel olarak da çok özel ve güzel bir yapı. Burayı görme fırsatımız olduğu için çok sevindik" dedi.