Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'a geldi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İstanbul'da
Uçağı İstanbul Havalimanına inen Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'i, Vali Davut Gül karşıladı
İSTANBUL - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Uçağı İstanbul Havalimanı'na inen Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'i İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i taşıyan uçak, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanına indi. Steinmeier'i, İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı. Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier ardında temaslarını gerçekleştirmek üzere havalimanından ayrıldı.
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