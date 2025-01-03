Alper Gezeravcı, Liselilerle Uzay Söyleşisi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Alper Gezeravcı, Liselilerle Uzay Söyleşisi Gerçekleştirdi

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Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler'de bir lisede öğrencilerle bir araya gelerek uzay deneyimlerini paylaştı ve gençleri uzay merakına davet etti.

03.01.2025 14:07  Güncelleme: 14:17
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Alper Gezeravcı, Bahçelievler'de liselilerle bir araya geldi

Başkan Bahadır: "Gençleri uzay merakına davet ediyorum"

İSTANBUL - Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler'de bir lisede öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır "Çocukluk hayalimi Alper Bey gerçekleştirmiş" dedi.

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın yanı sıra Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut, astronot Alper Gezeravcı ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı. Astronot Gezeravcı, sunum eşliğinde yapılan söyleşide uzay deneyimini öğrencilerle paylaştı. Söyleşi gençlerin bilim ve uzay alanındaki meraklarını artırmak, ilham vermek ve Türkiye'nin uzay vizyonunu anlatmak amacıyla düzenlendi.

Öte yandan program neticesinde Bahçelievler ilçe genelindeki öğrencilerin çizdiği Alper Gezeravcı temalı resimler girişte sergilendi. Başkan Bahadır ile Gezeravcı sergiyi gezerek çizim yapan öğrencilerden bilgi aldı. Gezeravcı uzaydayken yapılan resimlerde dereceye giren öğrencilere program sonunda çeşitli ödüller verildi.

"Gençleri uzay merakına davet ediyorum"

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Çocukluk hayalimi Alper bey gerçekleştirmiş. Bizi kırmayıp Bahçelievler'e geldiği için teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çocuklarımıza örnek olduğu için Alper Gezer Avcı'ya teşekkür ediyorum. Bizim bundan sonra yan komşumuz gibi uzayımız olacaktır. Gençleri uzay merakına davet ediyorum" dedi.

"Uzaya ilişkin hayallerini tuvale aktaran kardeşlerimizin yuvasındayız"

Söyleşi sonrası konuşan Alper Gezeravcı ise, "Bahçelievler'de uzaya ilişkin hayallerini tuvale aktaran kardeşlerimizin yuvasındayız. Ülkemizin gelecek nesillerine ilham kaynağı olacak ilk günlerin tuvallerde betimlenmesi bu kardeşlerimizin hayallerinde sınır olmadığını ortaya koyuyor. Devletimizin isabetli bir kararla bu kardeşlerimize büyük bir ilham kaynağı hediye ettiği ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Alper Gezeravcı, Liselilerle Uzay Söyleşisi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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