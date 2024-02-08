Anadolu'dan Esenler Belgeselinin 3. bölümünün galası yapıldı - Son Dakika
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Anadolu'dan Esenler Belgeselinin 3. bölümünün galası yapıldı

Esenler Belediyesi tarafından Türkiye'nin kültürünü, örf ve adetlerini ortaya koymak amacıyla hayata geçirilen 'Anadolu'dan Esenler' Belgeselinin 3. bölümünün galası yapıldı.

08.02.2024 11:06  Güncelleme: 11:37
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"Anadolu'dan Esenler" belgeselinin 3. bölümünün galası yapıldı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından Türkiye'nin kültürünü, örf ve adetlerini ortaya koymak amacıyla hayata geçirilen "Anadolu'dan Esenler" Belgeselinin 3. bölümünün galası yapıldı.

Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Anadolu'dan Esenler" belgesel projesinin 3. bölümü, düzenlenen gala ile izleyicisiyle buluştu. Gelecek kuşakların kültürünü yakından tanımasına olanak sağlayacak "Anadolu'dan Esenler" belgeseli, ilçede derneği bulunan köylerin tarihi ve doğal güzelliklerini karelerle bir kez daha ekranlara taşıyor. Anadolu'nun köylerini gerçek hayat hikayeleriyle gözler önüne seren belgeselin galası, Esenler Kültür Merkezi'nde, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

"Bütün çocuklarımız doğdukları toprakların hikayesini bilsinler"

Belgesel hakkında yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Biz şuana kadar 25 ilimizi 354 köyümüzü bitirdik. Bu zamana kadar 280 gün bu projeye çalıştık. 45 bin kilometre yol yaptık. 54 bin dakika stüdyoda prodüksiyon yaptık. Bin 550 röportaj yapmışız. Bu projeye Türkiye'deki tüm iller bitinceye kadar devam edeceğiz. Esenler'de Rumeli'den Balkanlar'dan da misafirlerimiz var. Derneklerimiz var burada yaşayan kardeşlerimiz var. Birazda kameranın yönünü birazda o taraflara taşıyacağız. İstiyoruz ki bütün çocuklarımız doğdukları toprakların hikayesini bilsinler. Nereli olduklarını bilsinler. Nereli olduklarını bilirler ise nereye gideceklerini bilirler" dedi.

"Türkiye'nin en büyük millet bahçesini yapıyoruz"

Programda Esenler'de hayata geçirilen ve hayata geçirilecek projelerden bahseden Başkan Göksu, "Türkiye'nin en büyük millet bahçesini yapıyoruz. Yaklaşık 2.6 milyon metrekarelik bir Millet Bahçesi inşa ediyoruz. O millet bahçelerinin bir tanesinin içerisinde yaklaşık 100 bin metrekarelik alanı Türkiye bahçesi olarak çeviriyoruz. Türkiye bahçesi olarak çevirdiğimiz yeri, her ile yaklaşık bin metrelik bütün bitki dokusunu, bütün o iklim özelliklerini yansıtan sergi alanından tutun da bitki dokusuna kadar doğasını kültürünü yansıtacak büyük bir açık hava müzesi haline dönüştürmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Hedefleri hakkında konuşan Tevfik Göksu, "Esenler'de belediye hizmeti anlamında, belediyecilik anlamında artık yapılacak çok bir şey yok. Esenler'de artık yapılması gereken büyük projelere ihtiyaç var. Büyük projelerin yapılması için büyük bir güce ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Esenler'deki kentsel dönüşüm sürecinden de bahseden Göksu, " 16 bin 500 konutu transfer ediyoruz. Şuana kadar 4 bin konutumuzu transfer ettik. İnşaatlarımız devam ediyor. Allah nasip ederse 2026 yılında tüm transferleri bitirmeyi hedefliyoruz" dedi

Seçim hakkında konuşan Göksu, "Esenler'de sadece İstanbul'un en yüksek oyunu alan değil, Türkiye'nin en yüksek oyunu alıp da seçilen bir belediye olmak istiyoruz. Bu büyük dönüşüme imza atmak için büyük güce ihtiyaç var. Büyük güç için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Hedefimiz 2024 yılın bitiminde 10 bin araç kapasiteli otopark yapmak" ifadelerini kullandı.

Anadolu\'dan Esenler Belgeselinin 3. bölümünün galası yapıldı
Kaynak: İHA

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