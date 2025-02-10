Ankara'da Epilepsi Farkındalığı için Pedal Çevrildi - Son Dakika
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Ankara'da Epilepsi Farkındalığı için Pedal Çevrildi

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ANKARA - 'Epilepsi için Teker Döndür' etkinliği, klasik araçlar, motosikletler ve bisikletlerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, epilepsi hastaları için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

10.02.2025 18:24  Güncelleme: 18:34
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Başkent'te pedallar epilepsi hastaları için çevrildi

ANKARA - "Epilepsi için Teker Döndür" sloganıyla düzenlenen etkinlikte klasik araçlar, motosikletler ve bisikletlerden oluşan kortej, Birinci Meclis'ten Anıtpark'a kadar epilepsi hastaları için pedal çevirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Epilepsi ve Yaşam Derneği iş birliğiyle "Dünya Epilepsi Günü"nde farkındalık oluşturmak için, Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e kadar süren "Epilepsi için Teker Döndür" etkinliği düzenlendi.

Klasik araçlar, motosikletler ve bisikletlerden oluşan kortej Birinci Meclis'ten hareket ederek, Anıtpark'a kadar epilepsi hastaları için pedal çevirdi.

"Amacımız farkındalık oluşturmak"

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve her yaştan vatandaşın katılım sağladığı etkinlikle ilgili bilgi veren Sağlık Hizmetleri Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürü Elif Güner, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık alanında her konuda halkımız için farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Bugün de aynı bilinçle epilepsi hastalarımız için ve bilhassa onların toplum içinde yaşadıkları, maruz kaldıkları sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Epilepsi kontrol edilebilir, bulaşıcı olmayan bir hastalıktır. Lütfen epilepsi hastalarını ötekileştirmeyelim. Herkes bir gün bu hastalığa sahip olabilir. O yüzden toplumda daha fazla epilepsi hastalarımıza destek olmaya devam edelim diyoruz" diye konuştu.

Epilepsi ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öztürk de, "Ülkemizde bilinçli bir toplum oluşturmak için iş birliği önerimizi sunuyoruz. Bugün ikinci kez gerçekleştirilen epilepsililer için pedal çevir etkinliğimiz için bize destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesine, katılım desteği veren Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisine teşekkür ediyoruz. Basın desteği ile sesimizin daha fazla duyulması dileğiyle. Daha güzel yarınlara ulaşmayı diliyoruz" dedi.

Etkinlik sonrasında Anıtpark'a kurulan sahne ile müzik eşliğinde dans eden vatandaşların katılımıyla renkli ve eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ankara'da Epilepsi Farkındalığı için Pedal Çevrildi - Son Dakika

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