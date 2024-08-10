Ankara'da Ferahlatan Demirciler Sokağı - Son Dakika
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Ankara'da Ferahlatan Demirciler Sokağı

Ankara\'da Ferahlatan Demirciler Sokağı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihi Demirciler Sokağına yerleştirilen 14 adet vantilatörle, yerli ve yabancı turistler yaz sıcaklarında ferah bir şekilde alışveriş yapabiliyor.

10.08.2024 20:15
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Türkiye'nin en ferah sokağı

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihi Demirciler Sokağına yerleştiren 14 adet vantilatörle; yerli ve yabancı turistler alışveriş yaparken yaz sıcaklarına rağmen ferah bir şekilde zaman geçiriyor.

Beypazarı Belediyesi tarafından, ilçede yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak noktası olan tarihi Demirciler Sokağına 14 adet vantilatör konuldu. Sokağın üzerinin perdeler ile kapatılmasıyla da gölge bir ortam oluşturuldu.

"Vatandaşlarımız vantilatörün dibinden ayrılmıyor"

Şehrin stresinden uzaklaşarak nefes almak isteyen vatandaşların uğrak noktası olan tarihi Demirciler Sokağında vantilatörlerin ardından vatandaşların ve esnafın keyfi yerinde. Tarihi sokakta esnaflık yapan Hasan Özkan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok olumlu ve güzel bir şey. Özer başkana teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız ve turistler bu çarşıya geldiği anda alışveriş yapacağım diye vantilatörün dibinden ayrılmıyor. Vatandaş burada kalıyor, alışveriş ediyor ve esnaf memnun" diye konuştu.

Tarihi sokağa alışveriş yapmaya gelen bir vatandaş ise serinlemeye uğraştığını ve vantilatörlerin bu yaz sıcağında çok iyi geldiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ankara'da Ferahlatan Demirciler Sokağı - Son Dakika

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