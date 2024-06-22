Ankara'da keşfedilen peri bacaları turizme kazandırılacak

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Ankara'da peri bacası oluşumları keşfedildi

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde peri bacalarına benzer kayalar yöre halkı tarafından keşfedildi. Vatandaşlar, uzmanlardan kayalıkların tam olarak ne olduğuna dair yardım bekliyor.

Kızılcahamam'ın Kavaközü Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, vadi arasında uzun yıllardır gizli kalmış kayalıklar keşfetti. İlk başta peri bacasını andıran kayalıkların tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Bölge halkı ince ve uzun yapısıyla peri bacalarını andıran kayalıkların turizme kazandırılmasını istiyor.

Mantar toplamak için dağ yamaçlarında gezerken söz konusu peri bacaları oluşumlarını keşfettiğini söyleyen Üniversite öğrencisi Sefa Taşkın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buralar yüksek ihtimalle vadi yamaçlarında akan suların üstlerindeki sert kayaları aşındıramayıp ortalarındaki mineral kayaları aşındırmasıyla oluşmuş yapı. Mantara çıkmıştık. Geziyordum ve bir baktım ki Nevşehir'de peri bacasını andıran yapılar vardı. Direkt buraya çıktım ve fotoğraflar çekerek keşfettim" ifadesini kullandı.

Keşiften sonra uzmanlara danıştığını ve buranın peri bacası oluşumu olduğuna inandığını belirten Taşkın, "Burası turizme kazandırılabilir çünkü çok güzel ve doğal bir oluşum bölgesi. İnsanların kafa dağıtması için çok güzel bir yer. Kızılcahamam zaten güzel ve ormanlık bir yer. Bu oluşumunda güzelliğine güzellik katacağını düşünüyorum. İnsanlar buraya temiz hava almak ve kafa dağıtmak için geliyorken, artık peri bacasını görmek için gelecekler" diye konuştu.

Kavaközü Köyü sakinleri, peri bacalarının turizme kazandırılması için yetkililerden çalışma yapılmasını talep ediyor.