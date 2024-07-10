Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy: Kayı köyü - Son Dakika
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Genel

Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy: Kayı köyü

Ankara'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve heyelan tehlikesi ve köy alanının dar olması nedeniyle halkın bölgeyi terk etmesi ile sessizliğe bürünen Kayı köyü yıllara meydan okuyor. Köyde bulunan evlerin duvarlarındaki 'Cinli köy' yazıları dikkat çekerken, yetiştirme yurdu ve çeşitli yapılar doğallıklarını koruyor. Harabe halde bulunan eski Kayı köyündeki Hasan Dede Türbesi ise hala ziyaretçilerini ağırlıyor. Köylülerin farklı bir noktaya taşınmasının sebebinin köy alanının dar olması olduğunu belirten Ahmet Demirtaş, 'Burada cin falan yok. Çocukları korkutmak için çıkarılmış bir söylenti. Köyümüz Kayı Boyu'ndan gelen bir köydür.'

10.07.2024 16:40
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Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy: Kayı köyü

ANKARA - Ankara'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve heyelan tehlikesi ve köy alanının dar olması nedeniyle halkın bölgeyi terk etmesi ile sessizliğe bürünen Kayı köyü yıllara meydan okuyor.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı terk edilmiş Kayı köyü ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Adını Oğuzların 24 boyundan biri olan Kayılardan alan köy, çeşitli nedenlerden dolayı zamanla köy halkının bölgeyi terk etmesi ile sessizliğe büründü. Köyde bulunan evlerin duvarlarındaki "Cinli köy" yazıları dikkat çekerken, yetiştirme yurdu ve çeşitli yapılar doğallıklarını koruyor. Harabe halde bulunan eski Kayı köyündeki Hasan Dede Türbesi ise hala ziyaretçilerini ağırlıyor.

Köyde cinlerin yaşadığı iddialarının asılsız olduğunu aktaran emekli öğretmen Hidayet Uluşan, "Bu köy Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'e giderken bırakıp geçtiği 5 hanelik bir kabileymiş. Köyün yakınından geçen dereye lağım suları aktığı için köyde koku yaptı. Bir de kayma tehlikesi nedeniyle köy farklı bir yere taşındı. Köyün alanı dar ve kısıtlı olduğu için yeni nesil için ev yapma imkanı bulamadık" ifadelerini kullandı.

"Çocukları korkutmak için çıkarılmış bir söylenti"

Köylülerin farklı bir noktaya taşınmasının sebebinin köy alanının dar olması olduğunu belirten Ahmet Demirtaş, "Burada cin falan yok. Çocukları korkutmak için çıkarılmış bir söylenti. Burada bir tek Hasan Dede Türbesi var. Köy genişleyemediği için taşındı. İnsanlar çocuklarını evlendirdi, yer olmadığı için ev yaptıramadı. Burada yetiştirme yurdu vardı, köyün büyük çoğunluğu orada çalışırdı. Yurt başka bir yere taşınınca çoğu köylü de merkeze taşındı. Kayı köyüne bilinmedik insanlar giriyor. Uyuşturucu madde kullananlar gelmeye başladı. Onun için de köydeki evlerin duvarlarına cin var diye yazı yazmışlar. Bunlar asılsız, bizim köyümüzde cin falan yok. Köyümüz Kayı Boyu'ndan gelen bir köydür" dedi.

Kaynak: İHA

Hasan Dede Türbesi, Ahmet Demirtaş, Ankara, Kültür, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy: Kayı köyü - Son Dakika

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