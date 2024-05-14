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Anneler Günü, Bağcılar'da coşkuyla kutlandı

-Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: "Gazze'deki, mazlum coğrafyadaki tüm annelerimize de Rabbimden ferahlıklar niyaz ediyorum"

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 3 farklı etkinlikte Anneler Günü coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin savunma, eğitim, ulaşım, olmak üzere hemen her alanda gıpta ile bakılan başarılara ulaşmasında en büyük pay sahiplerinin anneler olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Sevginin, merhametin, fedakarlığın ve emeğin timsali olan başta şehit annelerimizin, sevgili annemin, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Gazze'deki, mazlum coğrafyadaki tüm annelerimize de Rabbimden ferahlıklar niyaz ediyorum" dedi.

Bağcılar Belediyesi, "Bağcılar Anneleriyle Güzel" mottosuyla ilçe genelinde 3 farklı etkinlik düzenledi. Anneler Günü için gerçekleştirilen etkinlikler, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda başladı. Engelliler Sarayı'nda 3D tasarım sınıfında eğitim gören kursiyerler, anneler günü için kendi elleriyle mum tasarladı. Eğitmenleri eşliğinde ahşaptan mum yapmayı öğrenen öğrenciler amaçlarının hediyelerin hem el emeği olması hem de annelerini mutlu etmek olduğunu söylediler.

Engelliler anneler gününü sualtında karşıladı

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle Anneler Günü'nde farklı bir etkinliğe imza attı. Engelsiz Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen programda engeli bireyler, annelerine sualtında karanfil verdi. Bu özel günde belediye personelleri de unutulmadı. Aralarında başkan yardımcılarının bulunduğu yöneticiler, birimleri ziyaret ederek kadın personellere çiçek vererek anneler günlerini kutladılar.

Müzik ziyafeti yaşandı

Etkinlikler Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen konserlerle tamamlandı. Açılış konuşmalarıyla başlayan programda keman ve gitar dinletisinin yanı sıra Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi Çocuk Korosu ve Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası sahne aldı. Sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar keyifli zaman geçirdiler.

"Başarılarımızda en büyük pay sahibi onlar"

Türkiye'nin özellikle son yıllarda savunma, eğitim, ulaşım, olmak üzere hemen her alanda gıpta ile bakılan başarılara ulaşmasında en büyük pay sahiplerinin anneler olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Sevginin, merhametin, fedakarlığın ve emeğin timsali olan başta şehit annelerimizin, sevgili annemin, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bizler "cennet annelerin ayakları altındadır" diye buyuran bir Peygamberin ümmeti olarak annelerimizin ne kadar kıymetli olduğunu hem bizler için hem de toplumlarımız için neler ifade ettiğini çok iyi bilen aynı zamanda bir milletin de evladıyız. Anneler gününü buruk bir şekilde karşılıyoruz bu sene. Yaklaşık yarım asırdan fazla bir süredir Filistin'de tüm Filistin coğrafyasında büyük bir zulmün artarak devam ettiğini, 7 Ekim tarihinden sonrada daha da şiddetli bir şekilde devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Bu vesileyle Gazze'deki, mazlum coğrafyadaki tüm annelerimize de Rabbimden ferahlıklar niyaz ediyorum" dedi.