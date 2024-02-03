Enkaz kentin kalbiydi, deprem öncesi ve deprem sonrası hali yürekleri burktu
Antakya'nın kalbi Saray Caddesi'nin deprem öncesi ve deprem sonrası görüntüleri asrın felaketinin boyutunu gözler önüne serdi
HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın kalbi olan Saray Caddesi'nin deprem öncesi ve deprem sonrası hali yürekleri burktu.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'ın Antakya ilçesi yerle bir olmuş ve binlerce bina yıkılmıştı. Deprem sonrası hasarlı binaların enkazlarının kaldırılmasıyla şehir adeta yok oldu ve binaların yerini araziler aldı. Drone pilotu Alper Şener; Antakya ilçesinde bulunan ve en işlek caddesi olan Saray Caddesi'ni depremden yaklaşık 1 ay önce görüntüledi. Şener, depremin 2. günündeyse tanınmaz hale gelen caddeyi yeniden görüntüledi. Şener'in kayıt altına aldığı görüntülerde Saray Caddesi'nin adeta yok olduğu görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu.
"Saray Caddesi'nden geriye enkaz yığıntıları kaldı"
Tanınmaz hale gelen Saray Caddesi'nin deprem öncesi ve deprem sonrası görüntülerini binlerce kişinin izlediğini ifade eden Şener, "Şuanda Antakya'nın kalbi Saray Caddesindeyiz. Saray Caddesini buraya gelen turistler ve Antakyalılar çok iyi bilir. Bu caddedeki mekanların yüzde 80'i tarihi mekanlardı. 6 Şubat depreminden sonra hepsi yok oldu. Aynı zamanda farklı dinlerin ibadethaneleri de bu cadde ve üst sokağında bulunuyordu. Depremden bir ay önce ben bu caddede bir çekim yapmıştım, Antakya yeni yıla hazırlanıyordu. Cadde süslenmiş ve cıvıl cıvıldı. Kayıt altına aldım ama maalesef 6 Şubat depreminde bu cadde yerle bir oldu. Saray Caddesi'nden geriye enkaz yığıntıları kaldı. Depremden sonra bu bölgeye geldiğimde karşılaştığım manzara beni şok etti. Ne yazık ki 1 ay önce çekim yaptığım yerlerin yüzde 80'i yıkılmıştı. Telefonumda bulunan eski görüntüyle, yeni görüntüyü karşılaştırınca yıkımın boyutunu daha iyi anladım ve bunu sosyal medya da paylaştım. İzleyiciler tarafından çok fazla izlendi ve paylaşıldı. Antakya'da yaşanan yıkımı farklı şehirlere ve farklı ülkelere duyurmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.
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