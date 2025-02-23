Antalya'da Balıkçılar Turnuvada Yarıştı

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Antalya'da kıyıdan balık yakalama turnuvası

120 balıkçı önce ateş başında ısındı ardından denize olta attı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen kıyıdan balık yakalama turnuvası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 120 balıkçının katılımıyla gerçekleşti. Soğuk havaya rağmen büyük heyecana sahne olan organizasyonda, en fazla balığı yakalayan takım birincilik ödülünü kazandı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent sahilinde düzenlenen kıyıdan balık yakalama turnuvası, balık tutkunlarını bir araya getirdi. Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından 120 balıkçı katıldı.

Cumartesi akşamı başlayan ve pazar sabahına kadar süren turnuva, toplam 8 saat sürdü. Gece boyunca devam eden yarışmada, hava sıcaklığının sıfırın altına kadar düşmesi balıkçıları zorladı. Soğuk havaya rağmen kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada, en fazla balığı yakalayan takım birincilik ödülünün sahibi oldu.

Turnuvanın ilk üç sırasını Antalya'dan katılan ekipler paylaşırken, en büyük balığı yakalayan bir katılımcıya özel ödül verildi. Etkinlik, yarışmacıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Balıkçılar, doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmenin yanı sıra unutulmaz bir rekabete imza attı.