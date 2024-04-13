MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile tahliye görevi gerçekleştirildi"
ANTALYA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teleferik kazasının ardından tamamlanan kurtarma çalışmaları ile ilgili, "Kurtarma çalışmalarına katılan Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile tahliye görevi gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı.
MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Antalya'daki teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katılan Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile tahliye görevi gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.
MSB, helikopter ile gerçekleştirilen tahliye çalışmalarının görüntülerini de paylaştı.
Son Dakika › Genel › Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanlar helikopter ile tahliye edildi - Son Dakika
Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ve Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can ile birlikte Vakıflar Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Bölge Müdürü Murat Uslu, kurumun faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı ve Ramazan ayı boyunca iftar verilen noktalar hakkında bilgi verdi. Vali Çiftçi, iftar sofralarının dayanışma kültürünü güçlendirdiğini belirterek hayırseverleri bu berekete ortak olmaya davet etti.
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Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2023 yılında 8 milyar dolar olan ihracatını 2028 yılında 12 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Başkan Ali Fuat Gürle, Türkiye'nin 12 milyar dolarlık ihracat hedefine 1,5 milyar dolar katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, sektörün alt kolları olan kağıt ve odun dışı orman ürünleri ihracatının da önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı.
Ataşehir'de motosikletle seyir halindeyken havaya ateş eden şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Şüpheli, olayda kullandığı kurusıkı tabanca ve şarjör ile birlikte gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
CHP'nin 31 Mart Yerel Seçim zaferinin ardından ilk MYK toplantısında yeni dönem yol haritası belirlendi. Seçim sonuçları değerlendirildi ve sonuçlara itiraz edilen bölgelerdeki gelişmeler ele alındı. CHP kurmayları, öncelikli gündemin ekonomi olacağını ve 4 yıl boyunca sahada aktif çalışma yürütüleceğini belirtti.
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CHP'den Turhal Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erdem Ural, mazbatasını alarak göreve başladı. Ural'ı belediye binası önünde toplanan vatandaşlar karşıladı. Ural, seçimin bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek, hizmette devamlılığın önemine vurgu yaptı. Belediye makamında düzenlenen törenle görevi İlker Bekler'den devralan Ural, vatandaşların yanında olmayı ve onlara hizmet etmeyi ilk işleri olarak belirtti.
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılacak. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Ermenek-Mut yolunun 13-14. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları gerçekleştirilecek. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor. Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Arhavi Tüneli'nin Arhavi-Fındıklı istikametindeki kuzey tüpünde yapılacak bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Siverek-Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
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