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Araçlarına bağladıkları rafting botuyla kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler - Son Dakika
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Araçlarına bağladıkları rafting botuyla kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir grup arkadaş, araçlarının arkasına halat yardımıyla bağladıkları rafting botuyla kar üzerinde kayak yaparak eğlendi. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Araçlarına bağladıkları rafting botuyla kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler
11.01.2024 - 20:22,  Güncelleme: 20:23
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Araçlarına bağladıkları rafting botuyla kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde bir grup arkadaş araçlarının arkasına halat yardımıyla bağladıkları rafting botuyla kar üzerinde kayak yaptı. Doyasıya eğlenen grup o anları kayıt altına alınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy beyaz örtüyle kaplandı. Şavşat ilçesine bağlı Kocabey köyünün yolları kar kaplanınca köylüler bunu eğlenceye dönüştürdü. Bir grup arkadaş 4x4 araçların arkasına bağladıkları rafting botu ile kayak yaptı. Rafting botu içerisine oturan 7 arkadaş hızlı giden botla sağa sola savrularak adrenalin yaşadı. Eğlence botun yoldan çıkarak devrilmesiyle son buldu. O anları cep telefonuna kayıt eden grup sosyal medya hesaplarından paylaşınca görüntüler büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA
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Artvin, Şavşat, Genel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Araçlarına bağladıkları rafting botuyla kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler - Son Dakika
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