Arnavutköy Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Programı - Son Dakika
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Genel

Arnavutköy Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Programı

Arnavutköy Belediyesi tarafından açılan yaz spor okullarında binlerce öğrenciye eğitim verildi. Kapanış programında öğrenciler hünerlerini sergiledi. Arnavutköy'ü bir spor ilçesi haline getirme hedefiyle devam eden spor faaliyetleri sezon boyunca devam edecek.

29.08.2024 22:48
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Arnavutköy Belediyesi yaz spor okulları kapanış programı renkli görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy Belediyesi yaz spor okullarında açmış olduğu 15 branşta binlerce öğrenciye eğitim vererek spor faaliyetlerinde kendilerini geliştirmeleri noktasında yardımcı oldu. Yaz Spor Okulları'nda sportif gelişimlerini destekleyen öğrenciler bugün düzenlenen kapanış programında hünerlerini sergiledi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte açılan yaz spor okullarında 15 branşta binlerce öğrenci eğitim gördü. Futbol, Okçuluk, Voleybol, jimnastik gibi bir çok branşa kaydolan öğrenciler yaz tatili boyunca almış oldukları eğitimlerle sportif gelişimlerini destekledi. Düzenlenen eğitimlere katılan öğrenciler Arnavutköy Belediyesi Şehir Parkı'nda düzenlenen kapanış programında hünerlerini sergiledi. Sportif faaliyetlerini geliştirmek isteyen öğrenciler için okulların sezonluk olara okul dönemindede devam edeceği öğrenildi. Kapanış programına katılan çocukların eğlenmeleri için alana şişme oyun alanlarıda kuruldu. Gösterilerin ardından gün boyunca parkta şenlik ve eğlencelerin devam edeceği öğrenildi.

"Bu yıl futbola daha yeni başladım inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edeceğim"

Yaz Spor Okullarına katılan öğrencilerden Berat Köse, "Seçmelere katılarak yaz spor okullarına katıldım. Burada kendimi geliştirdim ve takımlarında seçmelerine katıldım. Eğer seçilirsem önümde güzel bir futbol serüveni beni bekliyor. Ücretsiz şekilde olması ayr bir güzellik haftada 2 gün geliyoruz buraya diğer günlerdede diğer işlerimizi halledebiliyoruz. Başka branşlarda var futbol dışında. Ben diğer branşlara gitmedim bu yıl futbola daha yeni başladım inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edeceğim." Şeklinde konuştu.

Yaz Spor Okullarına katılan bir diğer öğrenci Gülizar Erdem, "Ben voleybol branşına katıldım ve bir çok şey öğrendim. Gösterimiz çok güzel burada velilerimize sunacağız."

"Arnavutköy'ü bir spor ilçesi haline getireceğiz"

Programda öğrencilerin gösterilerini izleyen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Öncelikle bu alanı dolduran kıymetli velilerimize çok teşekkür ediyorum. Yaz Spor Okullarımızın kapanış programındayız. Yaklaşık 15 branşta öğrencilerimiz hem eğlendiler hem öğrendiler hem de spor yaptılar bunun gururunu yaşıyoruz. Bugün burada bizlere güzel gösteriler sunuyorlar. Biz tüm kurumlarımızla birlikte Arnavutköy'ü bir spor ilçesi haline getireceğiz. Bizim spor klübümüzün 10 branşta sezon boyunca spora gönül vermiş gençlerimizin spor yapacağı ve yetişkin bireylerinde katılabileceği kurslarımız dönem boyunca devam ediyor. Bugün burada düzenlediğimiz yaz spor okulları ancak bunun haricinde sezon boyunca spor okullarımız devam ediyor." İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Programı - Son Dakika

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