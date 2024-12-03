Arnavutköy'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
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Genel

Arnavutköy'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği Gerçekleşti

Arnavutköy'de düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için farkındalık ve dayanışma dolu bir programla kutlandı. Performanslar ve çeşitli etkinliklerle dolu gün, katılımcılara anlamlı anlar yaşattı.

03.12.2024 19:16
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Arnavutköy'de Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi

İSTANBUL - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Arnavutköy'de farkındalık ve dayanışma dolu bir programla gerçekleşti. Programda öğrenciler izleyicilere hünerlerini sergiledi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Programa Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı. Etkinlik, fuaye alanından sahne performanslarına kadar zengin içeriğiyle dikkat çekti. Fuaye alanında, özel gereksinimli çocuklar için düzenlenen yüz boyama ve sosis balon etkinlikleriyle başlayan program, Melike Oyum'un çello dinletisiyle keyifli anlara sahne oldu. Katılımcılara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edilirken, çocuklar Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nu kolonya, şeker ve çiçeklerle karşıladı.

Sanatçı Osman Ülgen'in Başkan Candaroğlu'nun portresini çizerek hediye ettiği etkinlikte, Başkan Candaroğlu özel gereksinimli bireylerle birlikte el baskısı yaparak bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi. Ardından, katılımcılara çiçek takdim eden Başkan Candaroğlu, kendilerine destek mesajını iletti.

Başkan Candaroğlu, yaptığı konuşmada, "Hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmediği bir şehir anlayışıyla çalışıyoruz. Engelleri aşmanın yolu, gönülden gelen birliktelik ve dayanışma ruhudur. Bugüne kadar 7.185 engelli vatandaşımıza ulaşarak her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirdik," dedi.

Başkan, ayrıca engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştıran servis araçları, hasta nakil ambulansları, medikal malzeme yardımları gibi hizmetlerin devam edeceğini belirtti. 5-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda engelli bireyler için toplu iş görüşmeleri yapılacağını da duyurdu.

Sahne Programında Hünerler Sergilendi

Fuaye etkinliklerinin ardından sahneye taşınan programda, Akasya Bakım Merkezi'nden Koray Gökçe'nin kanun dinletisi, Koral Erdeniz'in piyano performansı, Bolluca Uygulama Okulu öğrencilerinin dans gösterisi ve Eren Aydın'ın gitar dinletisi gibi performanslar büyük beğeni topladı.

30 yaşındaki bedensel engelli Muhammet Danışım, "Bugün gerçekten çok güzel bir gün. Çocuklar için boyama etkinlikleri, ikramlar ve birbirinden güzel performanslar var. Her detay düşünülmüş, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," dedi.

Etkinlik, farkındalık ve dayanışma ruhunu yansıtan programlarıyla tüm katılımcılara anlamlı bir gün yaşattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika

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