Arnavutköy Sıddık Camii'nin Minaresi Deprem Nedeniyle Söküldü - Son Dakika
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Arnavutköy Sıddık Camii'nin Minaresi Deprem Nedeniyle Söküldü

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Arnavutköy Belediyesi Sıddık Camii'nin hasar gören minaresini güvenli bir şekilde sökerek güçlendirme çalışmalarına başladı. Çatlaklar nedeniyle güvenlik riski oluşturduğu belirlenen minare, uzman ekipler eşliğinde kontrollü bir şekilde indirilirken, tüm kamu yapılarında risk analizleri devam ediyor.

04.05.2025 09:27  Güncelleme: 09:38
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Depremde hasar gören Arnavutköy Sıddık Camii'nin minaresi söküldü
İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yürüttüğü kapsamlı saha çalışmaları sonucunda, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Sıddık Camii'nin hasar gören minaresini güvenli ve kontrollü şekilde söktü. Yapının güçlendirme çalışmaları kısa sürede tamamlanacak.
İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Arnavutköy Belediyesi ilçe genelinde hızlıca bir kriz yönetim planı uygulamaya koydu. Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde başlatılan saha taramaları kapsamında, kamu yapıları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda detaylı teknik incelemeler gerçekleştirildi.Sıddık Camii'nin minaresinde yapısal hasar tespit edildiEkipler tarafından yapılan kontrollerde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Sıddık Camii'nin minaresinde yapısal hasar tespit edildi. Oluşan çatlaklar ve sağlamlık kaybı nedeniyle minarenin üst kısmının çevre güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlendi. Bunun üzerine Arnavutköy Belediyesi, acil müdahale kapsamında minarenin hasarlı bölümünün sökülmesi için çalışma başlattı.Söküm çalışmaları, alanında uzman teknik ekiplerin gözetiminde ve yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yürütüldü. Çalışmalar süresince cami çevresi güvenlik çemberine alınarak herhangi bir tehlike yaşanmasının önüne geçildi. Kullanılan vinç ve özel kesim ekipmanları ile minarenin üst kısmı titizlikle ayrılarak kontrollü şekilde zemine indirildi.Arnavutköy Belediyesi yetkilileri, minaredeki tadilat ve güçlendirme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirtirken, ilçedeki tüm kamu yapılarında benzer risk analizlerinin devam ettiğini ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy Sıddık Camii'nin Minaresi Deprem Nedeniyle Söküldü - Son Dakika

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