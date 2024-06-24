ASELSAN, NATO Tatbikatı'nda ilkleri gerçekleştirdi - Son Dakika
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ASELSAN, NATO Tatbikatı'nda ilkleri gerçekleştirdi

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ASELSAN, NATO Ramstein Legacy 2024 Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatında Türkiye'nin NATO unsurları ile entegre hava savunma tatbikatını gerçekleştiren ilk kısa menzilli hava savunma sistemlerini başarıyla kullanarak başarılı bir şekilde NATO sistemleri ile tam entegre çalıştı.

24.06.2024 17:23
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ASELSAN, NATO Tatbikatı'nda ilkleri gerçekleştirdi

ANKARA - ASELSAN, NATO Ramstein Legacy 2024 Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatında ilkleri gerçekleştirdi.

NATO'nun en önemli ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin aktif olarak kullandığı ASELSAN ürünleri Nakledilebilir Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezi (HAKİM-ADOC/T), Ateş İdare Cihazı (KORKUT 130/35), Kaideye Monteli Stinger ve MANPADS Tim Teçhizatı sistemleri ile katılım sağladığı NATO Ramstein Legacy 2024 Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatında, ASELSAN Sistemleri; Türkiye'nin NATO unsurları ile entegre hava savunma tatbikatını gerçekleştiren ilk kısa menzilli hava savunma sistemleri oldu.

Romanya'da gerçekleşen tatbikatta, ASELSAN Hava Savunma Komuta Kontrol ve Silah Sistemleri, NATO ülkelerinde bulunan diğer sistemler ile ortak bölgede konuşlanarak Nakledilebilir Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezi üzerinden Almanya, Macaristan ve Portekiz sistemleri ile ortak hava resmi paylaşımı, angajman yönetimi ve taktik data link mesaj iletimi sağlayarak tatbikat boyunca başarılı bir şekilde NATO sistemleri ile tam entegre çalıştı.

HAKİM-ADOC/T taktik data link üzerinden üst komuta kontrol unsurları olan NATO sistemlerine bağlanarak KORKUT 130/35, KMS ZIPKIN ve MANPADS ile ortak hava resmi paylaşımı, angajman yönetimi ve taktik data link mesaj iletimini başarılı bir şekilde sağlandı.

Tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri ekipleri tarafından KMS ZIPKIN atışı da başarıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel ASELSAN, NATO Tatbikatı'nda ilkleri gerçekleştirdi - Son Dakika

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