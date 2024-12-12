'Asrın felaketi'nde 500'e yakın insanın hayatını kaybettiği mahallede depremin gerçekliğini mezarlık gösteriyor - Son Dakika
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'Asrın felaketi'nde 500'e yakın insanın hayatını kaybettiği mahallede depremin gerçekliğini mezarlık gösteriyor

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'Asrın felaketi'nde 500'e yakın insanın hayatını kaybettiği mahallede depremin gerçekliğini mezarlık gösteriyor Muhtar Sait Döş: "İnsanları enkazdan çıkarıp buralara gömmek 18 gün sürdü" Vatandaş Hüseyin Tankut: "Biz deprem günü sabah 7'den gece 2'ye kadar bu cenazelerin defnini yaptık"HATAY...

12.12.2024 09:48
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'Asrın felaketi'nde 500'e yakın insanın hayatını kaybettiği mahallede depremin gerçekliğini mezarlık gösteriyor

Muhtar Sait Döş: "İnsanları enkazdan çıkarıp buralara gömmek 18 gün sürdü"

Vatandaş Hüseyin Tankut: "Biz deprem günü sabah 7'den gece 2'ye kadar bu cenazelerin defnini yaptık"

HATAY – Hatay'ın Şenköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve depreme yakalanarak hayatını kaybeden 400'e yakın vatandaşın mezarı, mahallede asrın felaketinin acı yüzünü gösteriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın olduğu Hatay'da yüzlerce bina yerle bir olmuş ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 500'e yakın insan da asrın felaketinde hayatını kaybetti. Mahallede bulunan mezarlığa defnedilen 400'e yakın insanın mezarıysa asrın felaketinin acı yüzünü göstermeye devam ediyor.

"Biz her mezarlığa geldiğimizde depremi tekrar yaşıyoruz"

Asrın felaketinde vefat eden 400'e insanı defnetmenin 18 gün sürdüğünü dile getiren Muhtar Sait Döş, "Küçük kıyameti yaşadık. Deprem öncesi nüfusumuz 800 kişiydi, maalesef depremde 500 civarı bir şehidimiz var. Hepsi mahallemizdeydi ama Antakya'da ikamet ediyorlardı. Burada bize düşen onları defnetmek oldu. Enkazdan çıkarıp buralara gömmek 18 gün sürdü. Mezarlığımızda 400'e yakın yatan şehidimiz var. Antakya'da mezarlıklarda sahipsiz gömülen 100 şehidimiz daha var. Depremde bazı aileler komple yok oldular. Biz her mezarlığa geldiğimizde depremi tekrar yaşıyoruz. Bu akıllardan çıkacak bir şey değil" dedi.

"Biz deprem günü sabah 7'den gece 2'ye kadar bu cenazelerin defnini yaptık"

Deprem sabahından gecesine kadar defin yaptıklarını söyleyen vatandaş Hüseyin Tankut, "Depremi anlatmak ve yaşamak çok farklı bir şey. Biz deprem günü sabah 7'den gece 2'ye kadar bu cenazelerin defnini yaptık. Defin yapmak zorundaydık. Burada yatanlar benim bacanağımın; torunları, oğulları, kızları ve eşi hepsi var. Depremde en çok ölen insanlar Şenköy vatandaşlarıydı. Depremde mezarlığın iç kısmında 23 kişi gömdük ve burada ise 350 kişi gömdük. Burada bir aileden 12 kişinin mezarı var" şeklinde konuştu.

"Acımız taze ve bu acının yok olması mümkün değil"

Acılarının taze olduğunu dile getiren Hidayet Çayırcık, "6 Şubat gecesi çok acayip ve mahşeri bir geceydi. O gece herkesin öldüğü düşüncesi vardı. Ben Şenköylüyüm, hepsi bizim yakınımız. Hepsi akrabalarımız ve arkadaşlarımız var. Acımız taze ve bu acının yok olması mümkün değil. Şenköy olarak bizim 500 şehidimiz var. Sadece bu mezarlık değil, Deprem şehitliğine ve Antakya mezarlığına gömülenler de oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Deprem, Genel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Genel 'Asrın felaketi'nde 500'e yakın insanın hayatını kaybettiği mahallede depremin gerçekliğini mezarlık gösteriyor - Son Dakika

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