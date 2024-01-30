 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Asrın felaketinde 65 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anı kamerada: Felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi - Son Dakika
Üye Girişi

Asrın felaketinde 65 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anı kamerada: Felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 65 kişinin hayatını kaybettiği Sahil Apartmanı'nın aylar sonra ortaya çıkan yerle bir olma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Depremlerde birçok bina yerle bir olmuş ve 25 bin insan hayatını kaybetmişti. İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan Sahil Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde beşik gibi sallanarak yerle bir oldu. Felaketin boyutunu gözler önüne seren binadan geriye ise arazi kaldı.

30.01.2024 - 09:40,
Abone Ol

Asrın felaketinde 65 kişiye mezar olan aparmanın yıkılma anı kamerada: Felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 65 kişinin hayatını kaybettiği Sahil Apartmanı'nın aylar sonra ortaya çıkan yerle bir olma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri felaketin büyüklüğünü güzler önüne serdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da birçok bina yerle bir olmuş ve 25 bin insan hayatını kaybetmişti. 6 Şubat depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat gecesi yerle bir olan Sahil Apartmanının yerle bir olma anına ait görüntüler aylar sonra ortaya çıktı. Görüntülerde; 65 kişiye mezar olan, 6 katlı 2 bloktan oluşan binanın beşik gibi sallanarak yerle bir olduğu görüldü. Asrın felaketinin boyutunu gözler önüne seren binadan geriyeyse arazi kaldı.

"İnsanlar apartmanda acımasızca öldüler"

6 Şubat depremlerinde zor anlar yaşadığını ifade eden Arzu Yavuz(45), Eda ve Sahil Apartmanların depremin ilk 10 saniyesinde yıkıldığını belirterek "İnsanlar apartmanda acımasızca öldüler. Allah kimsenin başına getirmesin. Bir kişinin kurtulduğunu tahmin ediyorum. Binanın ne zaman yapıldığını bilmiyorum ama çok eski değildi" dedi.

"Depremin ilk 15 saniyesinde bu iki bina çöktü"

Depremin ilk 15 saniyesinde Sahil Apartmanının yıkıldığını söyleyen esnaf Çağrı Gürpınar (32), "6 Şubata kadar Sahil ve ileride Eda apartmanı olarak iki yüksek binamız vardı. Depremin ilk 15 saniyesinde bu iki bina çöktü. Eski binalardı. Depremin şiddetine dayanamadılar ve çöktü. Tam net rakamı bilmiyorum ama 60 - 80 kişi öldü diyorlar. Apartmanın enkazından da 4 veya 5 kişi sağ çıktı" ifadelerini kullandı.

Asrın felaketinde 65 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anı kamerada: Felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, İskenderun, Hatay, Kurtarma, Deprem, Güvenlik, Ölüm, Kaza, Genel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Asrın felaketinde 65 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anı kamerada: Felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi - Son Dakika


10:22
Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34
Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı

Son Dakika
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:55 İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
08:51 Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:41:18. #1.11#
SON DAKİKA: Asrın felaketinde 65 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anı kamerada: Felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement