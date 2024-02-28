Asrın felaketinde bin 200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nden geriye tabela ve boş arazi kaldı - Son Dakika
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Genel

Asrın felaketinde bin 200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nden geriye tabela ve boş arazi kaldı

Depremin vurduğu Hatay'da bulunan 600 Evler Sitesi, yaklaşık bin 200 kişiye mezar oldu. Depremin ardından yapılan yıkımlar sonucunda siteden geriye sadece tabela ve boş arazi kaldı. 600 Evler Sitesi'nde yaşayan Muhsin Bekçi, depremde tanıdığı 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

28.02.2024 20:08  Güncelleme: 20:22
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Asrın felaketinde bin 200 kişiye mezar olan 600 evler sitesinden geriye tabela ve boş arazi kaldı

-Muhsin Bekçi, "Bu sitede tanıdığım 50 kişi hayatını kaybetti"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da yaklaşık bin 200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nden geriye sitenin tabelası ve boş arazi kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da yaklaşık 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinin yerle bir ettiği Antakya ilçesinde bulunan 600 Evler Sitesi de yaklaşık bin 200 kişiye mezar olmuştu. Depremin ilk saniyelerinde yüzde 80'i yıkılan siteden geriye kalan konutlar ise ağır hasarlı olmasın sebebiyle iş makineleriyle yıkıldı. Depremlerin üzerinden bir yıl geçmesiyle 600 Evler Sitesi'nden geride eski günlere ait sadece sitenin tabelası kaldı.

"Bu sitede tanıdığım 50 kişi hayatını kaybetti"

10 yıldır 600 Evler Sitesi'ne yakın bir noktada kebapçılık yapan 37 yaşındaki Muhsin Bekçi, "Sallantılar hızlanmaya, şiddetlenmeye başladı ve sonra patlama sesi geldi. Her yer yıkılmaya başladı. Buradaki yapılar çok eskiydi. Bütün binalar 1990 yılı öncesi binalardı. Bulunduğumuz alandaki binalar daha yeniydi. Yeni binalar yıkılmazken diğer binaların yüzde 80'i yıkıldı ve binlerce insan öldü. Sağlam olan bloklardaki insanlar kurtarılırken diğer bloktaki insanlar hayatını kaybetti. Benim bu siteye yakın kebapçı dükkanım vardı ama depremde yıkıldı. Bu sitede tanıdığım 50 kişi hayatını kaybetti. Burada 600 konutlarından sadece geriye tabelası ve bomboş bir arazi kaldı" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Antakya, Hatay, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Asrın felaketinde bin 200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nden geriye tabela ve boş arazi kaldı - Son Dakika

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