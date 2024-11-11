Atatürk, 86. Yılında Anıldı

Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde Başkentin çeşitli noktalarında anıldı
ANKARA - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ıncı yıl dönümünde kabrinin bulunduğu Başkentte anıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ıncı yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Bu bağlamda, Ankara'da ise birçok vatandaş Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'e geldi. Burada saatler 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kentin simge noktalarından Ulus'a gelerek, Ata'sını andı. 9.05'te metrolar ise durduruldu, içerisinde bulunan vatandaşlar ise bulundukları yerde ayağa kalkarak Ata'sını saygıyla andı.
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