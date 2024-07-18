Atlı Terapi ve Model Binicilik Merkezi, Çocuklara ve Engellilere Umut Veriyor

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Atlarla hem çocuklara umut oluyor, hem de şehir stresini unutturuyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde Kaymakamlık tarafından hizmete açılan atlı terapi ve model binicilik merkezi, hipoterapi sayesinde de çocukların ve engelli bireylerin gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Daday Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Kastamonu İl Özel İdaresi iş birliğiyle yapılan Daday Atlı Terapi ve Model Binicilik Merkezi, 2022 yılından itibaren ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Açık ve kapalı manej alanları bulunan tesiste, vatandaşlar atlarla vakit geçirip doğa ile iç içe günlük hayatın stresinden uzaklaşma fırsatı buluyor. Açık ve kapalı manej ile çocuk oyun parkı ve boyama alanları gibi farklı alanları barındıran tesis, hem amatör hem de profesyonel at binicileri için ideal bir ortam sunuyor. Kastamonu'nun yanı sıra çevre illerden yoğun ilgi gören tesiste hipoterapi etkinlikleri de yapılıyor. Atlar sayesinde çocukların öz güven kazanmaları, konuşma ve vücut hareketlerinde gelişim yaşanması sağlanıyor.

"Özgüveni düşük çocuklara özellikle at binmeyi öneriyoruz"

Tesisin büyük ilgi gördüğünü belirten At Antrenörü Şevval Yalçınkaya, "Tesisimiz, 2022 yılının Mart ayından itibaren halka açıktır. Şu anda haftada bir gün özel bireylerimizi atlara bindiriyoruz. 15 dakikalık kısa mesafeli bir arazi binişimiz bulunuyor. Engelli atlama branşı üzerine derslerimiz var. Model binicilik eğitimleri veriyoruz. Derslerimiz yarım saat sürüyor. Yaz aylarında gençlik kamplarımız oluyor. Aylık 3 bin civarında gençlik kamplarından ziyaretçi geliyor. Bunların yanı sıra okul guruplarımızı alıyoruz. Çocuklar için top havuzumuz, boyama alanlarımız mevcut. Çocuklarımız burada hem dolu dolu bir gün geçirip çeşitli aktiviteler yapıyorlar hem de at biniyorlar. Kapalı biniş alanımız olduğu için yaz ve kış ayında faaliyet verebiliyoruz" dedi.

"Çocuklarımızın özgüvenlerini artıyor"

Tesiste çocuklara binicilik eğitimi verildiğini söyleyen Yalçınkaya, "15 dakika süreli bindiriyoruz. Çocuklarda ata binmeyi daha eğlenceli hale getirip bu sayede bacak kaslarını ve dengesini güçlendiriyoruz. Çocuklarımızın özgüvenlerini arttırıyoruz. Normal binicilik derslerimiz de yüzmeye eşdeğerdir. Bu yüzden daha çok alana yaymaya çalışıyoruz. Çünkü canlı ile yapılan tek spor dalıdır. Bu yönde çalışmalarımız oluyor. Çocuklarımızı bu şekilde biniciliğe daha çok yönlendirmeye çalışıyoruz. Dengenin, bacak kaslarının güçlenmesi, özgüveninin artması için çocuklara özellikle at binmeyi öneriyoruz. Özel bireylerimizi de bindiriyoruz. Çocuklarımız neleri yapamıyorsa bizler bunu at üzerinde yaptırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Ata binmek çok güzel"

Ata binmek için tesise gelen 12 yaşındaki Ayşe Naz Kaynar, "Ata binmek çok güzel. Ata binince özellikle at koşarken üzerinde kendimizi özgür hissediyoruz. Uçuyormuş gibi oluyorum. Çok güzel. Ben, ata binerken spor olarak bütün vücudumuzun uzuvları çalışıyor, hareket ediyor. Kondisyon kazanıyoruz. Atlarla zaten vakit geçirmek bence çok güzel. Ata binerken ellerimiz ve bacaklarımız gelişiyor. Ata binerken üzerinde özgürlük hissettiğimiz için bütün stresimiz gidiyor. Bu sayede derslerime de konsantre olabiliyorum" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak ve binicilik sporunu sevdirebilmek için at binmeye geldik"

Tesise sürekli geldiklerini belirten Fatih Yapıcıoğlu da, "Ağaç yaşken eğilir deyip, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak ve binicilik sporunu daha küçük yaşlarda iken çocuklarımıza sevdirebilmek açısından Daday Atlı Terapi Merkezine geldik. Tesis çok güzel. Atlı sporları çocuklarımıza küçük yaşlarda aşılamak istiyoruz. Hem terapi anlamında hem de çocuklarımızın hayvan sevgisini, küçük yaşlardan itibaren alabilmeleri için bu tesis çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

Tesiste çok eğlendiğini söyleyen 5 yaşındaki Zeynep Asya ise, "Bende güzel bindim. Çok eğlenceliydi bugün. At binerken çok eğlendim. Ata ilk kez biniyorum. Ata sevdim, bir daha geleceğim. Bir daha binmeye geleceğim. Çok eğlendim" dedi.