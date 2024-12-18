Avcılar'da Çocuğun Boğazına Cisim Kaçtı - Son Dakika
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Genel

Avcılar'da Çocuğun Boğazına Cisim Kaçtı

2 yaşındaki çocuğun boğazına cisim kaçtı, aile panik içinde hastaneye kaldırdı.

18.12.2024 20:02
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Avcılar'da boğazına yabancı cisim kaçan çocuğun ailesinin panik anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da iddiaya göre yüksek ateşli bir çocuğun nefes borusuna yabancı cisim takıldı. Sokağa çıkarak çevredekilerden yardım isteyen aile, 2 yaşında çocuğu hastaneye kaldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 2 yaşındaki D.T. isimli çocuk yüksek ateşli hastayken boğazına yabancı bir cisim takıldı. Panikle çocuklarını dışarı çıkaran aile ve çevredekiler nefes borusuna kaçan yabancı cisimi bir türlü çıkarmadı. Fenalaşan çocuk ailesi tarafından araçla hastaneye kaldırılıp yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ailenin yaşadığı panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ailenin kucağında çocuk ile yaşadıkları korku dolu anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Avcılar'da Çocuğun Boğazına Cisim Kaçtı - Son Dakika

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