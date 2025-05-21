Avcılar'da hatalı park eden aracı vatandaşlar elleriyle kaldırdı
İSTANBUL - Avcılar'da belediye otobüsü hatalı park eden araç nedeniyle sokağa giremeyince vatandaşlar seferber oldu. Halatı park eden araç, vatandaşların el yardımıyla kenara çekildi.
Edinilen bilgilere göre olay dün akşam Avcılar merkezde yaşandı. İETT otobüsü hatalı park nedeniyle sokağa dönemeyince, yolda uzun kuyruklar oluştu. Bu sırada yangına giden itfaiye ekibi de trafikte kaldı. İlçeyi karıştıran park sorunu vatandaşların yardımıyla çözüldü. Hatalı park eden aracı hep birlikte kaldırarak kenara çeken vatandaşlar, trafiğin açılmasını sağladı. O anlar kameralara da yansıdı.
Son Dakika › Genel › Avcılar'da Hatalı Park Krizi: Vatandaşlar El Ele Verdi - Son Dakika
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