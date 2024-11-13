Avokado Hırsızlığı Üreticiyi Zorluyor

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Avokadoya dikenli tel ve çoban köpekli koruma

Hırsız korkusu sebebiyle erken hasat yapıp yarı fiyatına satıyorlar

Dikenli tellerin gölgesinde gece köpeklerle devriye geziyorlar

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hasadının başlaması ile birlikte ilçe genelinde yaşanan avokado hırsızlığı üreticileri çileden çıkarttı. Gece uykuları kaçan üreticiler dikenli telle çevirdikleri arazilerinde köpekler ile nöbet tutuyor.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde yaşanan avokado hırsızlığı mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Yaşanan hırsızlıklara kendi imkanları ile önlem alan mahalle sakinleri yetkililerden hırsızlığın önlenmesi açısından caydırıcı önlemler alınmasını bekliyor. Yeniköy mahallesinde yaşanan avokado hırsızlarına karşı bahçelerini tel örgü ile kapatmak zorunda kalan üreticiler yaptıkları önlemlerin kafi gelmediğini farklı kapan düzeneği kurmak istedikleri ama insan canına mal olabileceğinden tedirgin oldukları için bu yönteme başvurmadıklarını söylediler. Avokado meyvesinin çalınması açısından daha kolay ve taşınabilir olması hırsızların daha kolay hareket etmesine imkan sağlıyor. Hırsızların avokado meyvesi çalmalarından tedirgin olan üreticiler meyveleri zamanından önce hasat etmek zorunda kaldı. Tam olmamış avokadoları toptancılara yarı fiyatına verildiğini söyleyen üreticiler, bu konu ile Ziraat Odası ve Avokadocular Birliğinden destek istediklerini söylediler.

Alanya'nın birçok mahallesinde son zamanlarda sıklıkla yaşanan avokado hırsızlığına karşı Yeniköy mahallesinde 80 tane ağacının hırsızlar tarafından bir gecede yarısının çalındığını ifade eden Veysel Öztürk "Burası benim ata toprağım, kendi çabalarımız ile 70-80 tane avokado ektim dün gece buraya bir veya birkaç kişi girmişler nerden baksan ürünlerin yarısını toplamışlar" dedi. Öte yandan avokadonun yetiştirilmesi için büyük zorluklar çekildiğini söyleyen Öztürk, Avokadoların suyu var, gübresi var, dibinin otu var, purçu var, yevmiye ile gelen işçinin emeği var hiçbir şeye saygı duymuyorsan bile emeğe saygı duy şeklinde konuştu. Sadece Yeniköy mahallesinde bu tür hırsızlıkların olmadığını ifade eden Veysel Öztürk, Mahmutlardan, Kargıcak'tan Anamur'dan meyveler sebzeler çalınıyor biz insanoğlu böyle olmamalıyız diyerek hırsızlığa karşı gerekli önlemleri alacağını söyledi.

Öte yandan aynı mahallede üreticilik yapan Ahmet Satış, komşuların bahçelerinde yaşanan hırsızlıklardan dolayı tam olmamış avokadoları toplayıp yarı fiyatına sattığını söyledi. Fiyatların üreticide düşük marketlerde ise pahalı olduğunu dile getiren Avokado üreticisi Mehmet Kaplan "Avokado, üreticide 15 pazarda, marketlerde tanesi 60 lira bu çok büyük haksızlık ve adaletsizlik, her ilçede Ziraat Odası Başkanı var bu durumun takipçisi olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Üretici gece nöbette

Alanya da Avokado hırsızlığının artması üreticinin gece uykularını kaçırdı. Özvadi Mahallesinde 2 bin 500 adet avokado ağacı olduğunu dile getiren Orhan Metin "Avokado üretimine başladık, bunun için öncelikle kameramız, kenar duvarlarımız, jiletli tellerimiz, ile önlem aldık. Hemen hemen her gün hırsızlık yaşanıyor, yakalınca da çokta cezası yok ön kapıdan girip arka kapıdan çıkıyorlar, o yüzden böyle bir önlem aldık çevre duvarlarımız, çitlerimiz, jiletli tellerimiz, kamera sistemimiz bunlar caydırıcı önlemlerimizden birkaç tanesi" dedi. Üreticiler ürünlerinin çalınmaması için gece gündüz nöbet tutarak meyvelerini korumaya çalışıyor.

Öte yandan hırsızlar ile mücadele kapsamında maliyeti yüksek olmasına rağmen 7 metre yüksekliğinde, üreticinin kenar duvarı yaptırması gelebilecek olan hırsızlarında gözünü korkutuyor.

Gece köpekli devriye

Avokado bahçesinde gece hırsızlara karşı köpek ile devriye gezen Ramazan Ulan, "Gece, avokado hırsızlığından dolayı gece gündüz devriye atıyoruz, akşam artık köpekler ile gezmeye başladık" dedi.

Fiyatlar kısa zamanda kendini toparlar.

Avokado fiyatları hakkında konuşan Orhan Metin, Fiyatlar girişi aslında çok güzeldi 37-80 hatta 40 bandında başladı, ama havaların sıcak gitmesi yaz sıcaklığının uzun sürmesi nedeniyle meyveler dalında olmaya başladı, birazda gecikmeden dolayı dökülmeler başladı, hasat yapılmak zorunda kaldığı için biraz düştü, kısa zamanda fiyatlar kendini toparlar ifadesini kullandı.

Avokado meyvesi yetiştiricilerinin tek derdi hırsızlığın önlenebilmesi ve düşen fiyatların tekrardan yükselişe geçmesi olduğunu söyleyebiliriz.