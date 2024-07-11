Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının 4. yıl dönümü - Son Dakika
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Genel

Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının 4. yıl dönümü

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya Camii, 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı imza ile yeniden ibadete açıldı. Danıştay'ın kararıyla Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açıldı. 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla cami yeniden ibadete açıldı. Ayasofya'nın manevi duygusu ve tarihi değeri ziyaretçiler tarafından vurgulandı.

11.07.2024 20:34
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Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının 4. yıl dönümü

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya Camii, 4 yıl önce 10 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı imza ile yeniden ibadete açıldı.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin açtığı davanın ardından Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürüldüğü 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. Böylece Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açıldı. 86 yıl boyunca müze olarak kullanılan "fethin sembolü" Ayasofya Camii, 10 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı imza ile yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasını sevince boğan kararnameyi imzaladı ve bunu sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" notuyla paylaştı.

86 yıl sonra ilk cuma namazı

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya Camii, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce kişi de camiye akın etti. Cami avlusu, bahçesi, çevresindeki birçok cadde ve sokak doldu. Açılışa 350 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.

"Buranın çok güzel bir manevi duygusu var"

Ayasofya'nın manevi duygusu olduğunu söyleyen Duygu Çiçek, "Biz burayı ziyarete geldik. Çok seviyoruz burayı. Müzeyken de buraya geldik. Camiyken de sık sık ziyaret ediyoruz. Çocuklarımızla geliyoruz. Onlar da burayı tanısın. Buranın çok güzel bir manevi duygusu var. Buraya geldiğimizde mutlu oluyoruz. İlk açıldığında gelmedim, birkaç gün öncesinden geldim" dedi.

Serdar Çörtük, "Biz yurt dışından Belçika Brüksel'den geliyoruz. Burayı ilk defa ziyaret ediyoruz. Bugün de dördüncü yılına denk gelmesi bizim için onur verici, mutluluk verici. İstanbul'un gezilip, görülmesi gerekiyor. Ayasofya bunun artısıdır. Gayet, güzel, hoş bir havası var. Burası vatanımızın. Buranın sevgisi bambaşka. İnsanı saran o sıcaklığı, o verdiği duygu anlatılmaz" şeklinde konuştu.

"Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması, özüne dönmesi bizleri son derece mutlu etti"

Açıldığı gün heyecanlı olduğunu söyleyen İbrahim Türkmen ise "Şehir dışında olduğum için gelme şansım olmadı. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması, özüne dönmesi bizleri son derece mutlu etti. Bu tarihi mirası görmek, buranın açılması bizleri mutlu etti. Nevşehir'den İstanbul'a geldim. Çocuklarım merak ediyordu. Buranın özünden çıkıp, ibadethane olmasını sağlayan yetkililere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nebahat Ak, " Sakarya'dan geliyorum, vatanımız güzel, tarihi değerlerimiz çok başka. Çok gururlu ve sevinçliyim" diye konuştu.

Hatay Reyhanlı'dan geldiğini ifade eden Mustafa Naz, "İlk defa geldim çok güzel bir duygu. Herkesin buraya gelip bu atmosferi görmesini isterim. Dışarıdan göründüğü gibi bir şey değil. Daha önce televizyonlarda görüyordum ama gelip burada görmek çok farklı bir his. Ben herkesin gelip burayı görmesini isterim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının 4. yıl dönümü - Son Dakika

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