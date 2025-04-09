Aydın'da Başörtüsü Tartışması: Akademisyene Tepkiler

Aydın'da "Fakültemde başörtülü istemiyorum" diyen akademisyene tepkiler dinmiyor

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İyem: "Savcılığa suç duyurusunda bulunduk"

ADÜ'lü öğrenciler: "Bizi yok sayacaklar, biz daha çok var olacağız"

AYDIN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Aydıner'in, iddiaya göre akademik personel alımı mülakatında sarf ettiği "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler yapacağım" sözlerinin ardından Aydınlılar akademisyene tepki gösterdi. ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem, Aydıner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. ADÜ'de okuyan öğrenciler ise akademisyenin 'başörtüsü' sözlerini kınadıklarını belirterek, "Bizi yok sayacaklar, biz daha çok var olacağız" şeklinde konuştu.

İddiaya göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Aydıner akademik personel adayı alımı mülakatında, "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler yapacağım. AK Parti'nin Allah belasını versin. AK Parti'nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" dedi. Fakülte Yönetimi tarafından Akademisyen Mehmet Aydıner hakkında tutulan tutanağın Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilerek suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Emniyette ifade veren Aydıner, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayın duyulmasının ardından ise Aydınlılar Aydıner'e tepki göstermeye devam ediyor.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Aydıner'i kınayan mesaj yayımlarken, adli olarak da olayın takipçisi olacaklarını ifade ettiler.

"Savcılığa suç duyurusunda bulunduk"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Vekili ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem yaşanan olayı anlatıp, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Fakültemiz Olağan Yönetim Kurulu toplantısında Dr. Öğretim Üyesi kadrolarının alımıyla alakalı gündem maddesini konuşurken, ilgili şahıs söz alarak 'fakültemde başörtülü istemiyorum' ifadesini kullandı. Kendisine tepki gösterdikten sonra bunun üzerine küfürlü bir şekilde 'bu başörtülü kişi buraya gelsin bak ben ona neler yapacağım. Tüm bu başörtülüler bu şekilde' gibi ifadeler kullandı. Bunun üzerine sözlü tepkime devam ettim ancak, daha da hiddetlenerek AK Parti'ye küfretmeye hakaret etmeye başladı. Yine fakülte yönetim kurulundaki arkadaşlarımız da kendisine benzer tepkilerde bulundular. Ancak kişi bunları dinlemedi ve biz toplantıdan ayrıldık. Daha sonrasında toplantıyla ilgili bir tutanak oluşturdum. Bu tutanağı rektörümüze ilettim. Cumhuriyet Savcılığımıza suç duyurusunda bulunduk, tüm arkadaşlarımızla beraber. Dün emniyete gidip ifadelerimizi verdik. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzüntü duyuyorum. Gerekçe ne olursa olsun, küfür, hakaret bir tepki dili olamaz, bunu kınıyorum. Yaşanan bu olaydan dolayı da bu konunun hukuki olarak takipçisi olacağımı ifade etmek istiyorum" dedi.

"Bizi yok sayacaklar, biz daha çok var olacağız"

ADÜ İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Vera Beyza Öztürkyaptığı açıklamada, "Başörtüsü takmak kişinin inançları doğrultusunda Türkiye'de özgürlüğü ve hakkıdır. Bu kişi de benim gibi başörtülü kişilerin haklarını kısıtlayacağını söyleyerek bunu itiraf ediyor. Bu doğrultuda gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Sezai Karakoç'un da dediği gibi 'Bizi yok sayacaklar, biz daha çok var olacağız'" dedi.

İlahiyat fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Nuran Çağlarise, "Başörtülü öğrenciler olarak tüm eğitim alanlarında hakkımızın olduğunu düşünüyorum. Bu yapılan yanlışı kınıyorum" diye konuştu.