Aydın-Denizli Otobanı inşaatındaki grev üçüncü gününde - Son Dakika
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Aydın-Denizli Otobanı inşaatındaki grev üçüncü gününde

Aydın-Denizli Otoban Yolu inşaatında çalışan işçilerin 4 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları grevin üçüncü gününde de bir gelişme yaşanmazken, işçilerin temsilcisi ücretlerin bir an önce ödenmesini istedi. İşçiler, paraları ödeninceye kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladılar.

08.03.2024 19:05  Güncelleme: 19:07
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Aydın-Denizli Otobanı inşaatındaki grev üçüncü gününde

İşçilerin temsilcisi, çalışanların ücretlerinin bir an önce ödenmesini istedi

AYDIN - Aydın-Denizli Otoban Yolu inşaatında çalışan işçilerin 4 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları grevin üçüncü gününde de bir gelişme yaşanmazken, yapılan görüşmeler ile ilgili konuşan Toplu İş Makinaları ve İş Kamyonları Operatörleri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Sert, "Bizim amacımız üzüm yemek bağcıyla uğraşmak değil. Hakedişlerimiz hesaplarımıza geçmediği sürece verilen taahhütleri dikkate almayacağız" dedi.

Aydın-Denizli Otobanı'nın Efeler-Yenipazar hudutları arasında kalan bölümde yol yapım çalışmalarına devam eden işçiler, Hamzabali Şantiyesi'ndeki eylemlerine devam etti. Aylardır paraları ödenmediği için evlerine para gönderemediklerini de belirten işçiler adına konuşan sendika başkanı Ahmet Sert, Fernas Şirketi'nin bölgede taşeron olarak çalıştırdığı firmalara hak edişlerini ödememesinden dolayı aylardır çalışanların paralarını alamadığını ileri sürdü. Şantiye sahasında yaptıkları viyadük ve vinçlerin tepesine çıkarak seslerini duyurmaya çalışan işçiler için bölgede jandarmalar da konuşlandırılırken, işçiler, paraları ödeninceye kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladılar.

"Verilen taahhütleri dikkate almayacağız"

Yetkililer ile yapılan görüşmelerde bir sonuca ulaşamadıklarını ve verilen taahhütleri dikkate almayacaklarını ifade ederek işçiler adına konuşan Sendika Başkanı Ahmet Sert, "Buradaki arkadaşlar Aralık ayından da olmak üzere yaklaşık 3-4 aydır hakedişlerini alamıyorlar. Bunun farklı sebepleri var ama bize izah edilen, yüklenici firma olan Fernas'ın taşeron firmasına hakedişlerini yılbaşından bu yana ödemediği. Normal şartlarda emeğimizin karşılığı olan hakedişlerimizin zamanında ödenmesini istiyoruz. Malum, önümüz Ramazan başlıyor. Hepimizin ailesi, çoluğu, çocuğu var. Bir de yaklaşık 4 aydır hakediş ödenmediği gibi arkadaşlarımızın dışarıda kalma durumu söz konusu. Yani 4 aydır çalışıyoruz ama hakedişimizi alamıyoruz, evimize bir kuruş para gönderemiyoruz. Görüşmelerden şu ana kadar kayda değer bir netice alamadık. Öğle bir görüşme yapıldı. Bu rakamların ödeneceği söylendi. Hatta bir kaç saat içerisinde ödemelerin olabileceği söylendi. O bir kaç saatten sonra firma genel merkezi ile bölgedeki sorumlu olan arkadaşların söylemlerinde çelişkiler meydana geldi. Dolayısıyla biz eylemimizi devam ettireceğiz. Bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyla uğraşmak değil. Hakedişlerimiz hesaplarımıza geçmediği sürece verilen taahhütleri dikkate almayacağız. Bizim hak ettiğimiz rakamlar, ücretler ödendikten sonra herkes işine gücüne bakacak ama şuan itibariyle henüz bu yönde bir gelişme olmadı. Türkiye genelinde maalesef inşaat alanında çalışan arkadaşlarımızın sosyal hakları konusunda çok fazla kayıp, kaçak söz konusu. Mağduriyet söz konusu. Dolayısıyla bu durum işsizlik maaşımıza, emekli maaşımıza olumsuz yansıyor" dedi.

(UE-İK-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

Denizli, Aydın, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Aydın-Denizli Otobanı inşaatındaki grev üçüncü gününde - Son Dakika

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