Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden Milli Takıma destek - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden Milli Takıma destek

Geniş Video İzle

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, EURO 2024 Çekya-Türkiye karşılaşmasını izleyerek Milli Takıma destek verdi. Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin Cenk Tosun'un galibiyet golüne sevinçle tepki verdiği anları paylaştı. Azerbaycan ve Türkiye'nin her zaman bir ve beraber olduğu vurgulandı.

27.06.2024 03:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden Milli Takıma destek

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Çekya- Türkiye karşılaşmasını izlediği anları paylaştı.

Bugün 106'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, EURO 2024 Çekya-Türkiye karşılaşmasını izledi. Milli Savunma Bakanlığı, A Milli Takımın 2-1 kazandığı karşılaşmada Cenk Tosun'un galibiyet golüne sevinen askerlerin görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın Aslanları. Her zaman bir ve beraberiz" ifadeleri kullanılırken, galibiyet golüne sevinen askerler golün ardından ise Türkiye lehine tezahürat yaptı.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Cenk Tosun, Azerbaycan, Türkiye, Genel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden Milli Takıma destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
10:15 İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor 4 adaylı yarışta bir favori var İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 4 adaylı yarışta bir favori var
10:09 3 yaşındaki çocuğa “yanlışlıkla“ 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar 3 yaşındaki çocuğa "yanlışlıkla" 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
11:33 Rafa Silva’dan rekor imza Sahaya çıkmadan tarihe geçti Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:54:27. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinden Milli Takıma destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement