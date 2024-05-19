Bağcılar'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Genel

Bağcılar'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurguladı.

19.05.2024 23:02
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Bağcılar'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi. Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Kurtuluş Savaşı mücadelesi ve sonrasında bizlere armağan edilen ülkemizi, gençlerimizin omuzlarında yükseltmeye devam ediyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak özellikle gençlerimizi ve çocuklarımız özelinde çok anlamlı ve özel programlar yapıyoruz" dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde tören düzenlendi. Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen törene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Hürcan, siyasi parti temsilcileri, çeşitli okullardan gençler ve sporcular, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Kutlama töreninde gençler, çocuklar ve sporcular kortej yürüyüşü yaptı. Mehteran takımının da gösteri yaptığı törende ayrıca çeşitli branşlarda ödül kazanan sporculara ödülleri takdim edildi.

"Gençlerimizi ve çocuklarımızı ülkemizin geleceği olarak görüyoruz, inşallah ülkemizi daha ileri götürecek bir nesil yetiştiriyoruz"

Bugünün çok anlamlı ve özel bir gün olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hem protokolümüz hem gençlerimizle birlikte kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı mücadelesi ve sonrasında bizlere armağan edilen ülkemizi, gençlerimizin omuzlarında yükseltmeye devam ediyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak özellikle gençlerimizi ve çocuklarımız özelinde çok anlamlı ve özel programlar yapıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız öncülüğünde AK Parti döneminde de gençlere yönelik çok özel ve anlamlı işler yapıldı. Bunların devamlılığını hükümetimiz devam ettiriyor. Bizler de buna entegre olacak şekilde ilçemiz özelinde çok özel çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı ülkemizin geleceği olarak görüyoruz, inşallah ülkemizi daha ileri götürecek bir nesil yetiştiriyoruz" dedi.

"Bir genç ve aktif sporcu olarak çok özel bir gün"

Törende konuşan Burcu Tandoğan, "Çok güzel, Gençlik ve Spor Bayramı bizim günümüz. Bir genç ve aktif sporcu olarak çok özel bir gün. Ata'mızı andığımız bir gün. Gösterimizi yapmaya geldik, tekrar sporcu ve genç olduğumuzu anmaya geldik. Çok heyecanlıyız. Tüm gençlere ve Atatürk'ü Anma gününde sporcularımıza Allah'tan yardımcılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Bu günü bize armağan ettiği için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyoruz"

Herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını söyleyen Avrupa Şampiyonu engelli sporcu Zübeyde Süpürgeci ise, "Bando ekibi ile yürüyüş yaptık, çok güzeldi. Heyecan vericiydi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun tüm gençlerin ve bu günü bize armağan ettiği için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bağcılar'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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