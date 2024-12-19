Bağcılar'da Aile İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Protokol İmzalandı

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Bağcılar'da aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı

Aile içi şiddetin önlenmesi ve ailenin güçlendirilmesine dair iş birliği protokolü imzalandı

İSTANBUL - Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve Altınbaş Üniversitesi iş birliği ile 'Aile içi şiddetin önlenmesi ve ailenin güçlendirilmesine dair iş birliği protokolü' imzalandı. Bağcılar bölgesinde ikamet eden ve 5 yıla kadar evli olan çiftlerle tek tek görüşülecek olan çalışma ile güçlü aile yapısının oluşturulması hedefleniyor.

Bağcılar Kaymakamlığında düzenlenen protokol imza törenine; Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan katıldı. Bu kapsamda; Bağcılar'da ikamet eden, henüz 5 yıllık evli olan, 18-45 yaş arasındaki 30 aile ile yüz yüze görüşülecek. Proje, kadın ve erkekle ayrı ayrı birer saat yapılacak görüşmeler ile küçük çaplı bir saha araştırması niteliği taşıyor. Ayrıca bu sayede ilçedeki evlilik problemleri ve dinamikleri öznelerinden öğrenilerek bu sorunlara çözüm önerileri de sunulmuş olacak.

İletişim kurabilen, mutlu, üretken aileler olması amaçlanıyor

Tahminen 1 yıl sürecek olan proje ile maddi yoksunluk içerisinde olan çiftlerin evlilikte iletişim ve yaşam becerilerinin artırılması, şiddete zemin hazırlayan davranış ve kök inançlarla mücadele edilmesi, orta ve uzun vadede ekonomik, kültürel ve sosyal yapıdaki dönüşümü yönlendirecek şekilde sağlıklı iletişim kurabilen, mutlu, üretken aileler olmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

"Umarım ilçemizde pilot olarak uygulandıktan sonra birçok ilçemizde de yapılır"

Aile içi, kadına, çocuğa olan şiddetin sürekli gündemde yer aldığına değinen Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Ülkemizdeki önemli sorunlardan birini üniversitemiz ve belediyemizle ele alacağız. Bu proje, devletimizin en önemli görevlerinden biri olan ailenin, çocuğun ve kadının korunması konusuyla alakalı güzel bir proje. Umut ediyorum ki bu ilçemizde pilot olarak uygulandıktan sonra birçok ilçemizde de yapılır. Burada şiddet başlamayan aileleri ele alıyoruz. Çünkü artık şiddet başladıktan sonra geriye dönmek çok zor oluyor. İleride olabilecek şiddeti önleyebilmek önemli" dedi.

Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bu çok örnek bir çalışma. İnşallah ilçemiz de bu çalışma ile ülkemize öncülük edecek boyuta ulaşacak. Çünkü aslında ilçemizin böyle bir özelliği var. Kurulduğu yıldan beri ülkemizde yapılan birçok çalışmaya pilotluk yaptı" şeklinde konuştu.

"Problemin kökenlerine inmek suretiyle hep beraber yola çıktık"

Prof. Dr. Çağrı Erhan ise şunları söyledi:

"Milli güç unsurlarının başında beşeri güç geliyor. Demografik ve insan gücü geliyor. İnsan gücü dediğimiz zaman da toplumsal ve sosyal istikrar geliyor. Aile bu toplumsal huzur ve sosyal istikrarın temin edilmesinde en önemli bileşen. Şayet siz, ailede bu huzuru temin edemez, o aile içerisinde yetişen çocukların sosyal psikolojik bütünlüğünü temin edemezseniz daha sonra onlar ülke içerisinde vatandaş olarak çeşitli seviyelerde görev aldıklarında kendilerinden beklenen liderliği, görev aşkını ortaya koyamıyorlar. Koyamadıkları gibi aynı zamanda toplumsal huzura, istikrara da katkı sağlayamıyorlar. Neticede ortaya aile içi şiddet olarak kamuoyunda çok fazla yer alan ama aslında bu üç kelimeye indirgenemeyecek kadar büyük bir güvenlik meselesi olan bir aile güvensizliği hadisesi ortaya çıkıyor. Biz de kaymakamlığımızın öncülüğünde, belediye başkanlığımızın da desteğiyle bu büyük problemi kökenlerine inmek suretiyle elimizden geldiği ölçüde çözmek için yola çıktık."

Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Doç. Dr. Banu Kavaklı Birdal, "Bugün imzalanan protokol, aslında aylardır üzerine çalıştığımız bir araştırma projesinin başlangıcıdır.

Evliliğinin ilk beş yılı içindeki ailelere odaklanarak aile içi iletişimi arttıracak, çatışma önlemeyi kolaylaştıracak bir saha çalışması eşliğinde eğitim planlıyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki evliliklerin ilk yedi yılı aslında en kritik dönem. O yedi yılı sağlıklı bir şekilde aşmak çok önemli. Biz de evliliklerin, ailelerin güvenli, sağlıklı ve şiddetten uzak yerler olmasını sağlayacak ne gibi düzenlemeler yapılabilir diye düşündük. İlk beş yılı da bu yüzden seçtik. Yani çok derinleşmiş, artık kronik hale gelmiş sorunların olduğu ilişkilerden ziyade daha kurulma aşamasında olan ailelere odaklanalım istedik" dedi.

"Bu tür çalışmalarımız devam edecek"

Yine Sosyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Berna Ekal da şöyle konuştu:

"Yerelde bu tür iş birliklerinin yapılması çok önemli. Yaptığımız görüşmelerle 'aile içi iletişimde neler iyi gidiyor, nerelerde sıkıntılar yaşanıyor' bunlara bakacağız. Bu alana yönelik olarak çeşitli eğitimlerimiz olacak. Bu tür çalışmalarımızın devamı gelecek.