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Bahar Alerjisine Doğal Çözüm

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Aktar Muhammed Hanzala Altun, bahar alerjisi için papatya ve melisa çayı öneriyor.

05.04.2025 14:00
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Bahar alerjilerine bitkisel çözüm

Aktar Muhammed Hanzala Altun:

"Bahar alerjisi olanlar papatya ve melisa çayları tüketebilir"

KAYSERİ - Kayseri'de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, bahar aylarının gelmesi ile alerjik durumların ortaya çıktığını söyleyerek, "Bahar alerjisi olanlar papatya ve melisa çayları tüketebilir" dedi.

Melisa'nın rahatlatıcı, papatyanın da geniz açıcı etkileri olduğunu söyleyen Muhammed Hanzala Altun, "Baharın gelmesi ile beraber ağaçların poleninden polen alerjisi olanlar, direkt iklim değişikliklerinden dolayı vücut kırgınlıkları, yorgunluklar ve havanın bir kapalı bir açık olmasının etkileri var. Bunun öncesinde de Ramazan'dan çıktık. Bundan dolayı da sindirim sistemlerinde de problemler olabiliyor. Bununla ilgili de bizim tavsiyelerimiz bol sıvı tüketilmesi yönünde. Bunun yanı sıra bahar alerjisi için papatya, melisa çayları olabilir. Melisa'nın biraz daha rahatlatıcı, papatyanın da geniz açıcı etkileri var. Nane yağı ve propolis tarzı ürünlerin tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Zaten Ramazan'ın içinde Ramazan şerbetleri adı altında hem sindirim için hem de vücudun susuz kalmaması için insanların kullandığı ürünler vardı. Bundan sonra da daha çok bahsettiğimiz ürünlerin tüketilmesi de bahar alerjisi olanlar için üzerlik tohumu gibi ürünleri, eskiden geleneklerimizde ve kültürümüzde olan ki biraz daha üst solunum yollarını rahatlatması için yakılıyor" dedi.

Altun, nane yağıyla da genizlerin açılmasının sağlanabileceğini söyleyerek, "Yine dediğimiz gibi etkilenmemek için bol bol sıvı tüketilmesini öneriyoruz. Bunun yanı sıra da zencefilin hayatımızdan eksilmemesi, bunu yazın ve kışın hem üst solunum yollarına hem de vücudun dengesi açısından kana faydası olduğundan dolayı kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında papatyanın buharı çekilebilir. Üzerlik aynı şekilde kaynatılıp, propolisin boğazı ve genizi rahatlatması için kullanılmasını öneriyoruz. Çok fazla problem yaşanırsa yanlarında nane yağı taşıyarak sürekli burun bölgesine uygulanarak genizlerin açılması sağlanabilir. Çünkü vücuda ne kadar oksijen girerse daha da rahatlar insanlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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