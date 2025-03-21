Bahçelievler'de Ahmet Mattia Minguzzi İçin Mevlit ve İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bahçelievler'de Ahmet Mattia Minguzzi İçin Mevlit ve İftar Programı Düzenlendi

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İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden ünlü İtalyan Şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi için Bahçelievler'de mevlit okutuldu ve iftar programı düzenlendi. Programa aile, dostlar ve Bahçelievler Belediye Başkanı katıldı.

21.03.2025 09:43  Güncelleme: 09:57
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Bahçelievler'de Ahmet Mattia Minguzzi için mevlit okutuldu

İSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden ünlü İtalyan Şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi'nin ölümün kırkıncı günü dolayısıyla Bahçelievler Belediyesi tarafından mevlit okutularak iftar programı düzenlendi.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta Salı pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için ölümünün kırkıncı gününde Bahçelievler Belediye tarafından mevlit okutularak iftar programı düzenlendi. Programa Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Minguzzi'nin akrabaları ve sevenleri katıldı.

"Mevlidini okuduk, dualarımızı yaptık, sevenleriyle, akrabalarıyla beraber şimdi iftarımızı açacağız"

Programa katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Aile burada oturuyor. Kardeşimiz Kadıköy'de bıçaklanarak rahmetli oldu, Allah gani gani rahmet eylesin. Bugün ölümünün kırkıncı gönü mevlidini okuduk, dualarımızı yaptık, sevenleriyle, akrabalarıyla beraber şimdi iftarımızı açacağız. Ben buradan tüm gençlere seslenmek istiyorum, lütfen serserilerden uzak dursunlar, tartışmasınlar, tartışmanın bir galibi yok. Gençler lütfen polise, zabıtaya, savcıya, hukuka, devletine güvensinler. Gençler tartışmalardan uzak dursunlar, gelsinler birlikte maç yapalım, müzik yapalım, konser verelim eğlensinler. Herhangi bir sorun yaşadıklarında 112 Acil Servis, emniyet her zaman yanlarında, biz Bahçelievler Belediyesi olarak yanlarındayız. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

"Önemli olan yargının emsal bir karara imza atması"

Minguzzi'nin kuzeni Ayşenur Sarıaslan ise konuşmasında, "Çok güzel bir çocuk çok güzel bir evlat kaybettik. Başkalarının da bu acıları yaşamaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok fazla destek görüyoruz hem sosyal medyada hem yurt dışında çok fazla destek olmaya çalışan insan var. Önemli olan yargının emsal bir karara imza atması bu yüzden elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir kanun çıkmasını istiyoruz. Bu kanunda 18 yaş altı katillerin suça sürüklenen çocuk kapsamında değerlendirmemelerini istiyoruz. Bu insanlar hırsızlık suçu ile değil bir can alma ile yargılanıyorlar. Canice bir katliam var burada. Başka insanların çocukları acı çekmesin diye, başka anneler ağlamasın diye elimizden geleni yapacağız. Bu anlamlı program için Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve ekibine çok teşekkür ederiz. Burada bir kaykay parkına Ahmet'in ismini verdiler ve bu organizasyonları kendileri yaptı. Bizim için çok önemli çok kıymetli, çünkü bunları yapacak gücümüz yok herkese çok teşekkür ederiz. Allah kabul etsin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bahçelievler'de Ahmet Mattia Minguzzi İçin Mevlit ve İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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